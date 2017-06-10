Палестинцы из ячейки ИГ планировали осуществить теракт в аэропорту Бейрута

Газета "Аль-Акбар", являющаяся одним из "рупоров" "Хизбаллы", сообщила, что ливанские силы безопасности предотвратили нападение боевиков "Исламского государства" на аэропорт Бейрута.

В настоящее время известно о семи задержанных, подозреваемых в причастности к подготовке теракта. В террористическую ячейку входили один гражданин Йемена, один - Сирии, а также пятеро палестинцев.

Задержанные, согласно предварительным данным, планировали также осуществить серию терактов и нападений на высокопоставленных ливанских чиновников, предположительно, во время месяца Рамадан.

Напомним, 2 июня палестинское агентство Maan сообщило, что на Синае погибли двое жителей сектора Газы, примкнувших к рядам боевиков террористической организации "Исламское государство". 25-летний Абу-Омейр аль-Макдиси, из лагеря беженцев Шати, расположенного в северной части сектора Газы, и 26-летний Фади аль-Хаджар, из Газы, были убиты в ходе столкновений боевиков "Исламского государства" с военнослужащими египетской армии.

А в марте этого года перед военным судом Ливана предстали восемнадцать "спонсоров" террористической организации "Исламское государство", среди которых был один палестинец.