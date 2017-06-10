Дональд Трамп назвал Катар "спонсором терроризма на очень высоком уровне"

В пятницу, 9 июня, президент США Дональд Трамп призвал власти Катара немедленно прекратить финансирование терроризма, заметив, что Катар исторически является спонсором террористов на очень высоком уровне.

Как отмечает издание Los Angeles Times, Трамп активизировал свои нападки на Катар как раз тогда, когда его окружение прикладывает все усилия для того, чтобы разрядить напряженность.

Буквально за час до выступления Трампа госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, поскольку она мешает борьбе с террористической организацией "Исламское государство" и негативно сказывается на деловых отношениях и торговле.

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис также заявил в пятницу, что блокада Катара со стороны арабских союзников мешает долгосрочному планированию военных операций против ИГ, которые США проводят, используя катарскую авиабазу аль-Адид, сообщает ВВС.

Ранее на этой неделе девять стран, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его власти в дестабилизации региона, а также поддержке "Братьев-мусульман" и ХАМАС.

Кроме того, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о введении санкций против 12 компаний и организаций, связанных с Катаром, а также опубликовали список из 59 лиц, обвиняемых в поддержке и спонсировании террора.

В число попавших под санкции организаций вошли благотворительные катарские фонды Eid al-Thany Charity и Qatar Charity, Катарский волонтерский центр, компания Doha Apple Company (интернет-технологии), бахрейнские "Коалиция 14 февраля" и "Бригады сопротивления", ливийская "Сарайа аль-Аштар".





