"Аль-Джарида": командующий ПВО Ирана отправлен в отставку после операции израильских F-35

В конце мая указом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи бригадный генерал Фарзад Исмаили был смещен с должности командующего силами противовоздушной обороны Ирана. На пост командующего иранскими ПВО был назначен бригадный генерал Алиреза Сабахи-Фард. На эту новость, публиковавшуюся изданием Tehran Times и другими иранскими изданиями, зарубежные СМИ особого внимания не обратили.

В минувшую субботу, 9 июня, кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на источники в командовании иранского "Корпуса стражей исламской революции" сообщила, что отставка Фарзада Исмаили была связана с проникновением в иранское воздушное пространство израильских новейших истребителей F-35 и заявлением командующего иранскими ПВО о том, что этого инцидента не было. Сообщение об этой дерзкой разведывательной операции израильтян в конце марта публиковалось "Аль-Джаридой".

Теперь кувейтское издание утверждает, что после их публикации по прямому указанию Хаменеи в Иране было начато тайное расследование, завершившееся отставкой Исмаили.

В публикации говорится, что проведенное иранцами расследование показало, что израильские самолеты F-35 действительно находились в марте в воздушном пространстве Ирана и пролетали над Тегераном, Караджем, Араком, Исфаханом, Ширазом и Бандар Аббасом, но остались незамеченными иранскими системами ПВО и российскими радарами. "Аль-Джарида" утверждает, что Исмаили скрыл от политического руководства Иран провал иранских ПВО, что и стало причиной его отставки.

По сведениям "Аль-Джариды", три недели назад иранская разведка получила сведения, подтверждающие, что в марте израильские истребители F-35 провели операцию в иранском воздушном пространстве, изучая реакцию иранских ПВО и работу радаров российских зенитно-ракетных систем С-300, поставленных недавно Ирану. Согласно указанному источнику, иранская разведка получила доступ к снимкам, сделанным израильскими самолетами во время этой операции.

"Аль-Джарида" пишет и о сомнениях в руководстве Ирана по поводу сотрудничества с Россией, так как Москва могла передать израильтянам данные о кодах "иранских" С-300, позволяющие израильским ВВС не опасаться этих ЗРС. По другой версии, сказано в публикации, эти коды могла добыть израильская разведка.

Отметим, что данная публикация "Аль-Джариды" пока не комментируется в Москве и Тегеране.

В конце марта этого года сайт кувейтского издания "Аль-Джарида" со ссылкой на собственный информированный источник сообщал, что в марте 2018 года два израильских самолета пятого поколения F-35 провели операцию в Иране. В публикации утверждалось, что израильские истребители пролетели в воздушном пространстве Сирии и Ирака, а затем пересекли границу с Ираном, выполнив разведывательные миссии в районах Бандар Аббас, Исфахан и Шираз, пролетев на большой высоте над вероятными ядерными объектами. Утверждалось, что F-35 не были замечены не только сирийскими и иранскими радарами, но также российскими радарами в Сирии. Министерство обороны РФ назвало тогда "глупостью" сообщение о незамеченном пролете над Сирией израильских F-35.

Отметим, что кувейтская "Аль-Джарида" зачастую публикует информацию о действиях ЦАХАЛа, которая не получает официального подтверждения. Арабские и иранские СМИ неоднократно обвиняли это издание в сотрудничестве с израильскими властями.

22 мая 2018 года командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин сообщил, что ЦАХАЛ является первой в мире армией, использовавшей для атаки самолеты F-35. По словам Норкина, эти самолеты на тот момент уже дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Об участии F-35 в разведывательной миссии над Ираном он не сообщал. Первая публикация о боевой операции израильских F-35 публиковал портал Walla 15 марта 2018 года.

6 декабря 2017 года командование ЦАХАЛа объявило о начальных эксплуатационных возможностях первой эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 "Адир" в Израиле и готовности этой эскадрильи к оперативному использованию. Процесс подготовки этих самолетов и обучения летчиков и наземного персонала занял около года после того, как первые F-35 были доставлены в Израиль. На текущий момент в Израиль прибыли девять таких самолетов, отмечает пресс-служба ЦАХАЛа. В течение 2018 года ожидается прибытие еще девяти истребителей. Поставки первых 33 самолетов завершатся в 2021 году. В августе 2017 года делегация министерства обороны Израиля завершила переговоры о приобретении в США еще 17 самолетов F-35. Речь идет о второй части сделки, в рамках которой Израиль приобрел у США 50 истребителей F-35. Согласно подписанному соглашению, все самолеты поступят в Израиль до 2024 года. Таким образом, в ВВС ЦАХАЛа будут сформированы две полные эскадрильи по 25 самолетов в каждой. Командование израильской армии подчеркивает, что ЦАХАЛ стал первой армией за пределами США, на вооружение которой поступили истребители F-35.

Самолеты F-35 пятого поколения также называются Joint Strike Fighter и бывают трех модификаций: А – для стандартного взлета и посадки, B – для короткого взлета и вертикальной посадки, а также C – для взлета с авианосца и посадки на палубу. Все 50 самолетов, закупленные министерством обороны для ВВС, являются модификацией A, однако они обладают уникальными возможностями и на них установлены современные израильские системы вооружения.





