Источники сообщили о столкновениях между российскими военными и "Хизбаллой", а также о действиях россиян в Дамаске

В ночь на воскресенье, 10 июня, в твиттере Ахмада Рахаля, бригадного генерала "Свободной сирийской армии", было опубликовано сообщение о вооруженном столкновении между российскими военными и боевиками "Хизбаллы" в деревне Расания около озера Катина, в 16 км к северо-востоку от Аль-Кусайра, на западе Сирии, неподалеку от границы с Ливаном.

По словам Рахаля, российские военные сначала применили танки Т-90, а затем – военную авиацию.

Позже Рахаль заявил, что российские военные взяли под свой контроль Расанию.

Израильский сайт nziv.net со ссылкой на источники в сирийской оппозиции пишет и о необычных действиях российских военных в Дамаске. Утверждается, что в ночь на 10 июня в течение нескольких часов поступали сообщения о том, что российская военная полиция появилась в здании одного из местных советов и конфисковала документы. Позже поступила информация о том, что российские военные были размещены вокруг здания Центрального банка в Дамаске. Вскоре после этого сообщалось, что российские военные взяли под свой контроль штаб сирийских ВВС и канцелярию бригадного генерала Сухеля аль-Хасана. Стало также известно, что российская военная полиция блокирует подходы к зданиям государственного телевидения в Дамаске. Сообщалось и о том, что российские военные и спецслужбы берут под свой контроль аэропорт Дамаска и ведущие к нему трассы.

Информация, переданная этой ночью оппозиционными сирийскими источниками, пока не подтверждается и не комментируется в Дамаске и Москве.

В сирийской оппозиции выдвигают предположение, что Россия начала действия против Ирана и "Хизбаллы" в Сирии. Однако это противоречит официальной позиции Москвы.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским президентом Хасаном Рухани заявил об успешной совместной работе с Ираном над разрешением сирийского кризиса. "Мы успешно сотрудничаем по разрешению сирийского кризиса. И здесь есть о чём поговорить, потому что есть конкретные результаты", – сказал он.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью Daily Mail заявил, что сведения о том, что Израиль якобы извещал Россию о намерении атаковать те или иные цели на сирийской территории, не соответствуют действительности. Он всячески подчеркивал дружеские и тесные связи Дамаска и Москвы, отвергая, что Россия сотрудничает с Израилем.

Несколько дней назад ливанское издание Lebanon Debate сообщало, что развертывание российской военной полиции на западе Сирии, неподалеку от границы Ливана, едва не привело к столкновению россиян с "Хизбаллой". Судя по публикации, конфликт возник в понедельник, 4 июня, из-за того, что российские военные не согласовали свои действия с командованием "Хизбаллы". "Полевой" источник сообщил Lebanon Debate, что российская полиция внезапно появилась в четырех пунктах: на перекрестке Хасия (трасса М5, к югу от Хомса), в городке Аль-Акрабия (к югу от Тартуса), на водной станции в Аль-Кусайре и в деревне Аль-Масрия (около границы с Ливаном). Речь идет о районах, которые не входят в зоны деэскалации, где ожидалось появление российской полиции, отмечается в публикации. Эти районы контролируются силами 11-й дивизии сирийской армии и "Хизбаллы". В командовании "Хизбаллы" полагают, что появление российской военной полиции в этих районах было совместным решением Дамаска и Москвы. Но с "Хизбаллой" оно не было согласовано. Вооруженных столкновений тогда не произошло, хотя между командирами российской военной полиции и "Хизбаллы", судя по публикации, возникли конфликты. Судя по данным Lebanon Debate, в итоге российская военная полиция была размещена в указанных районах Сирии, в непосредственной близости от границы с Ливаном, а боевики "Хизбаллы" были из этих районов частично вытеснены.

Об инциденте между российскими военными и "Хизбаллой" на западе Сирии сообщило также агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В этой публикации сказано, что ситуация была урегулирована уже 5 июня. При этом утверждается, что указанные районы по-прежнему контролируются 11-й дивизией сирийской армии и "Хизбаллой". Минобороны РФ комментариев по этому поводу не дает.

Вряд ли об этом инциденте следует говорить в контексте более ранних публикаций о договоренности между Россией и Израилем о недопустимости присутствия "Хизбаллы", а также иранских и проиранских вооруженных сил в непосредственной близости от границы Израиля. Районы, где произошел конфликт между российскими военными и "Хизбаллой", находятся около северной границы Ливана, примерно в 100 км от израильской границы. Скорее речь может идти о стремлении российского командования вытеснить "иностранные" силы из районов, расположенных неподалеку от порта Тартус, где находится российская военно-морская база.

Некий "военный командир", на которого ссылается Reuters, говорит: "Возможно, это (было сделано), чтобы убедить израильтян". Он также добавил, что этот шаг не связан с борьбой против "Фронта ан-Нусра" или "Исламского государства", потому что "Хизбалла" и сирийская армия уже разгромили их у сирийско-ливанской границы.

Второй источник сказал, что "ось сопротивления", то есть Иран и его союзники, "изучает ситуацию" после несогласованных действий Москвы.

Если подтвердится информация о вооруженном столкновении между российскими военными и "Хизбаллой" около Аль-Кусайра, это может означать, что Россия перешла к активным действиям по вытеснению бывших союзников из Сирии.

Напомним, что по базам "Хизбаллы" в районе Аль-Кусайр неоднократно наносились авиаудары. Арабские СМИ сообщали, что эти атаки осуществляли израильские ВВС. Например, такой удар был нанесен в ночь на 29 мая. Тогда, как передавал арабоязычный британский телеканал Sky News Arabia, были убиты несколько боевиков "Хизбаллы", в их числе высокопоставленный командир этой группировки.





