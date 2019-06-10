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Ближний Восток

Глава МАГАТЭ: Иран увеличил производство низкообогащенного урана

время публикации: 16:45 | последнее обновление: 17:28 блог версия для печати фото
Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано
Завод по обогащению урана "Нетенз"
Глава МАГАТЭ: Иран увеличил производство низкообогащенного урана

Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано признал, что Исламская республика Иран выполнила свою угрозу и увеличила производство низкообогащенного урана (3,67%).

При этом он заявил, что не может дать ответ, превысил ли Тегеран предел, определенный Венскими соглашениями о судьбе иранской ядерной программы. По его словам, объемы производства постоянно меняются.

"Я обеспокоен напряженностью вокруг этого вопроса. Я надеюсь, что с помощью диалога удастся разрядить обстановку. Я также напоминаю, что Иран должен неукоснительно следовать Венским соглашениям", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Напомним, что в мае представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил об увеличении производства низкообогащенного урана. Генеральный директор комбината в Натанзе заявил, что объем производства вырос в четыре раза.

Заявление Амано было сделано на фоне переговоров министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавад Зарифом.

Цель встреч с представителями иранского руководства – спасти подписанные в 2015 году Венские соглашения о судьбе иранской ядерной программы, из которых год назад вышли США. Администрация Дональда Трампа вводит все более жесткие санкции против Ирана.



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