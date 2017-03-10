Эскалация конфликта на границе Газы: боевики ФАТХ взяли на себя ответственность за обстрел

Боевики из группировки "Аль-Асифа", ассоциированной с партией ФАТХ, взяли на себя ответственность за попытку ракетного обстрела израильской территории и угрожают эскалацией вооруженных действий против израильтян в ближайшие дни, сообщает сайт газеты "Маарив".

В публикации отмечается, что боевики этой группировки впервые после операции "Нерушимая скала" (июль-август 2014 года) берут на себя ответственность за ракетный обстрел из сектора Газы.

В заявлении группировки "Аль-Асифа" сказано, что в сторону израильской территории из сектора Газы было выпущено две ракеты. Ранее палестинские источники сообщали, что обе ракеты упали на территории сектора. Израильские военные в ответ обстреляли из артиллерийских орудий цели к востоку от Хан-Юниса и к востоку от лагеря Дир аль-Балах. Сообщений о пострадавших не поступало.

Боевая группировка "Аль-Асифа" была сформирована в 1964-1965 годах. Ее действиями тогда руководили Ясир Арафат и Халиль Уазир. В последние десятилетия эта группировка редко заявляла о себе. Роль боевого крыла партии ФАТХ взяли на себя группировки "Танзим" и "Бригады мучеников Аль-Аксы".

Предыдущий ракетный обстрел израильской территории был осуществлен поздно вечером 1 марта. Тогда ракета упала в районе Хоф Ашкелон. Никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Позже днем, когда были обстреляны израильские военные на границе, ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов по целям в Газе.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Март. 1 обстрел, 1 ракета. Пострадавших нет. (По состоянию на 10 марта)

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





