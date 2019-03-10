Аббас назначил нового премьера. ХАМАС обвинил Рамаллу в нарушении договоренностей

В воскресенье, 10 марта, глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назначил члена центрального комитета движения ФАТХ Мухаммада Штайе премьер-министром и поручил ему сформировать новое правительство.

На формирование кабинета новоиспеченному главе правительства предоставлено три недели. Этот срок может быть продлен еще на 14 дней. Затем Штайе должен представить правительство на утверждение Аббасу или сообщить, что ему не удалось выполнить порученное.

Предыдущее правительство, которое возглавлял Рами Хамдалла, подало в отставку в январе. Хамдалла по просьбе Махмуда Аббаса остался выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Лидеры ХАМАС распространили заявление, в котором говорится, что они не признают новое правительство, которое будет сформировано Штайе. Пресс-секретарь группировки Фаузи Бахрум назвал его "сепаратистским".

В заявлении говорится, что назначение нового премьер-министра противоречит достигнутой ранее договоренности о проведении выборов президента, а также в Законодательный совет.

В ХАМАСе заявляют, что назначение премьер-министра Махмудом Аббасом свидетельствует о том, что Рамалла не намерена проводить выборы. Напомним, что группировка утверждает, что полномочия Аббаса истекли еще в 2009 году.

Кабинет Хамдаллы был сформирован из технократов и мог номинально считаться правительством национального единства. Сам Хамдалла неоднократно посещал сектор Газы. Новое правительство будет полностью подчиняться Аббасу