СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в секторе Газы

В ночь на воскресенье, 10 марта, хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о серии ударов ВВС ЦАХАЛа по сектору Газы.

По данным ПИЦ, около 02:00 израильские боевые самолеты атаковали цель в северной части сектора, к западу от Бейт-Лахии. Затем в течение получаса поступили сообщения об ударах еще по двум целям, теперь уже в центре сектора.

Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментирует данную информацию.

Как сообщалось ранее, в 20:49 субботы в населенных пунктах регионального совета Эшколь прозвучал сигнал "Цева адом". В 21:01 пресс-служба ЦАХАЛа подтвердила, что Эшколь подвергся ракетному обстрелу из Газы. По данным армии, по израильской территории была выпущена одна ракета.

Ракета упала на незастроенной местности. Никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 3 обстрела.3 ракеты. Пострадавших нет (по состоянию на 10 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.