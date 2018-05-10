Список целей, атакованных ЦАХАЛом в Сирии в ответ на иранский ракетный обстрел

Сирийские оппозиционные СМИ называют цели, которые в ночь на 10 мая были атакованы ЦАХАЛом в ответ на ракетный обстрел военных объектов на Голанских высотах, осуществленный силами иранского "Корпуса стражей исламской революции".

Согласно этим источникам, ЦАХАЛ атаковал одновременно три аэродрома: авиабазу Шайрат, авиабазу Тала (юго-запад Сирии), авиабазу Мезе (около Дамаска). Кроме того, были нанесены удары по военным объектам около городов Аль-Кусайр и Кунейтра. В Аль-Кусайре одной из целей была база "Хизбаллы".

По сведениям СМИ, удары наносились по складам оружия, ракетным установкам, радарам систем ПВО. Нанесен значительный ущерб. Сведения о жертвах этой массированной атаки уточняются.

Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что силам ПВО Сирии удалось перехватить десятки израильских ракет. Однако при этом подтверждается, что нанесен ущерб военным базам, складам оружия и радарам.

Пресс-служба ЦАХАЛа пока не называет цели, атакованные в Сирии.

В то же время, ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", называет список целей, которые были атакованы сирийскими военными и силами КСИР в Израиле: центр подразделения электронной разведки ЦАХАЛа 9900, штаб "Хермонской бригады" (810), два центра радиоэлектронной борьбы, станция связи, вертолетная площадка, дом офицеров, пункт ПВО.

Сообщений о пострадавших в результате ракетного обстрела на израильской территории не поступало. Есть сведения об "ограниченном ущербе".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям ЦАХАЛа на сирийско-израильской границе. Согласно сообщению, несколько ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол".

В ответ на обстрел ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям на сирийской территории.

ЦАХАЛ призвал жителей Голанских высот оставаться вблизи убежищ.

Отметим, что речь идет о первом иранском ракетном обстреле израильской территории. 30 апреля, после очередного удара по иранским военным объектам в Сирии верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что отныне иранские военные будут отвечать на каждую такую атаку.

Вечером 8 мая арабские СМИ сообщили о серии взрывов, прогремевших в районе Аль-Кисуа недалеко от Дамаска. Сирийские правозащитные организации утверждали, что ударам подверглись ракетные позиции и склады ракет. По заявлению высокопоставленного военного источника в Сирии, слова которого цитировали официальные правительственные СМИ, речь идет об ударе, нанесенном израильскими ВВС по военному укреплению к югу от Дамаска. По еще одной версии, атакована база, принадлежащая Ирану. Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила о не менее 15 погибших в результате израильского удара по иранским объектам в районе Аль-Кисуа. Согласно этому источнику, среди погибших не менее восьми иранцев. Бывший начальник аналитического отдела военной разведки (АМАН) бригадный генерал запаса Йоси Купервассер заявлял, что ЦАХАЛу тогда удалось сорвать иранский ракетный удар по израильским военным объектам на Голанских высотах.





