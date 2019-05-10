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Ближний Восток

ЦАХАЛ: системы ПВО С-300 в Сирии встали на боевое дежурство

время публикации: 06:49 | последнее обновление: 06:55 блог версия для печати фото
С-300
Владимир Путин и Башар Асад
ЦАХАЛ: системы ПВО С-300 в Сирии встали на боевое дежурство

Батареи противовоздушной обороны С-300, переданные Россией Сирии в конце 2018 года, уже находится на боевом дежурстве и управляются сирийскими военными под наблюдением российских специалистов.

Об этом заявил в интервью журналисту газеты "Маарив" Талю Лев-Раму начальник штаба ВВС ЦАХАЛа бригадный генерал Томер Бар.

Москва приняла решение поставить Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300 после инцидента 17 сентября 2018 года, когда, отражая атаку израильских ВВС, сирийские ПВО ракетой С-200 сбили российский самолет-разведчик Ил-20.

2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ сообщил, что Москва передала Сирии в рамках поставок комплексов С-300 49 единиц техники: локаторы подсветки, основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки. По словам Шойгу, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. При этом Шойгу заверил Путина, что к 20 октября будет завершена работа по установлению единой системы управления ПВО в Сирии. Напомним, что о создании такой единой системы в Сирии еще в августе 2017 года говорил заместитель командующего ВВС главного командования воздушно-космических сил РФ генерал-майор Сергей Мещеряков. Но тогда эта система не включала ЗРК С-300.

21 января, после массированного израильского авиаудара по иранским военным объектам и сирийским ПВО в окрестностях Дамаска, нанесенного в ответ на запуск иранской ракеты "земля-земля" из Сирии в сторону израильской территории, российская газета "Коммерсант" сообщила, что сирийская армия сможет использовать российские ЗРК С-300 не раньше марта, так как сирийские подразделения пока не готовы к использованию С-300, поскольку не прошли сдаточные стрельбы. При самом оптимистичном варианте системы смогут использовать с начала марта, говорилось в публикации. По данным "Коммерсанта", только тогда один дивизион можно будет переместить на базу Т-4, что позволит прикрыть Дамаск.

25 января израильский сайт Nziv со ссылкой на источник в сирийской оппозиции, получивший информацию в министерстве обороны Сирии, пишет, что до середины 2019 года сирийцы не будут готовы применять С-300. В публикации отмечается, что формально С-300 были готовы к оперативным действиям уже вскоре после доставки их в Сирию (поставка трех дивизионов была завершена 1 октября 2018 года). Тогда же для обучения сирийцами были выделены группы офицеров, солдат и техников, а Дамаск заявлял, что процесс подготовки к применению С-300 будет завершен до конца 2018 года.

5 февраля израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки зенитно-ракетных комплексов С-300, развернутых в районе города Масьяф, в мухафазе Хама.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 февраля 2019 г.
Опубликованы спутниковые снимки российских С-300 в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 февраля 2019 г.
IntelSky и "Аль-Алам": ЗРК С-300 активизирован в районе Дамаска
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 января 2019 г.
Иранский политик обвинил Россию в нежелании задействовать С-300 в Сирии против ВВС Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 января 2019 г.
Источник: сирийские военные "позорно плохо" учатся использовать С-300





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