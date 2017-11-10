Лидер "Хизбаллы": Саудовская Аравия посулила Израилю миллиарды за атаку на Ливан

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, выступая с очередным видеообращением, транслировавшимся телеканалом "Аль-Манар", заявил, что "Саудовская Аравия попросила Израиль атаковать Ливан, посулив за это миллиарды".

Насралла подчеркнул, что речь идет "не о предположении, а о полученной информации". Он заметил, что считает такое развитие событий маловероятным, поскольку "Израилю известно, что цена войны может быть очень высока".

Насралла также еще раз напомнил, что считает отставку премьер-министра Ливана незаконной и уверен, что заявление об этом было сделано аль-Харири "по указке Эр-Рияда".

Напомним, 4 ноября Саад аль-Харири, прибыв с визитом в Саудовскую Аравию, объявил о своей отставке. Это решение он объяснил вмешательством Ирана во внутренние дела своей страны, а также давлением со стороны "Хизбаллы" и сведениями о готовящемся на него покушении.

На следующий день лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, комментируя отставку аль-Харири, заявил: есть свидетельства, что решение об отставке было принято премьером под давлением Саудовской Аравии. По словам Насраллы, текст и стиль заявления явно указывали на то, что оно был написано под диктовку Эр-Рияда.

По словам лидера "Хизбаллы", никто в Ливане не знает истинной причины отставки аль-Харири - его решение застало всех врасплох. Насралла предположил, что отставка аль-Харири могла стать результатом борьбы за власть в самой Саудовской Аравии, или же была обусловлена желанием Эр-Рияда видеть на этом посту другого человека.





