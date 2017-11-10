10 ноября 2017 г.
последняя новость: 19:00
Трагическая судьба сильного ребенка
Певицу обвинили в домогательствах
Растяжки могут быть красивыми
Дочь Гурченко умерла в подъезде
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:03 Лидер "Хизбаллы": Саудовская Аравия посулила Израилю миллиарды за атаку на Ливан
15:42 Армия США: Иран причастен к обстрелу Эр-Рияда
14:18 Германия: нет свидетельств того, что Саада аль-Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии
12:11 Посол России в Бейруте: следующая война с "Хизбаллой" дорого обойдется Израилю
11:25 Теракт на Синае: убиты 10 человек
10:35 Саудовская фетва разрешает мусульманам молиться в церквях и синагогах
07:37 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 10 ноября
07:29 СМИ: Эр-Рияд выдвинул Махмуду Аббасу ультиматум
04:24 Генпрокурор Саудовской Аравии заявил о расхищении 100 миллиардов долларов
00:37 Правительственная армия Сирии официально подтвердила освобождение Абу-Кемаля от ИГ
Ближний Восток

Лидер "Хизбаллы": Саудовская Аравия посулила Израилю миллиарды за атаку на Ливан

время публикации: 17:03 | последнее обновление: 17:54 блог версия для печати фото
Лидер "Хизбаллы": Саудовская Аравия посулила Израилю миллиарды за атаку на Ливан
Саад аль-Харири
Лидер "Хизбаллы": Саудовская Аравия посулила Израилю миллиарды за атаку на Ливан

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, выступая с очередным видеообращением, транслировавшимся телеканалом "Аль-Манар", заявил, что "Саудовская Аравия попросила Израиль атаковать Ливан, посулив за это миллиарды".

Насралла подчеркнул, что речь идет "не о предположении, а о полученной информации". Он заметил, что считает такое развитие событий маловероятным, поскольку "Израилю известно, что цена войны может быть очень высока".

Насралла также еще раз напомнил, что считает отставку премьер-министра Ливана незаконной и уверен, что заявление об этом было сделано аль-Харири "по указке Эр-Рияда".

Напомним, 4 ноября Саад аль-Харири, прибыв с визитом в Саудовскую Аравию, объявил о своей отставке. Это решение он объяснил вмешательством Ирана во внутренние дела своей страны, а также давлением со стороны "Хизбаллы" и сведениями о готовящемся на него покушении.

На следующий день лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла, комментируя отставку аль-Харири, заявил: есть свидетельства, что решение об отставке было принято премьером под давлением Саудовской Аравии. По словам Насраллы, текст и стиль заявления явно указывали на то, что оно был написано под диктовку Эр-Рияда.

По словам лидера "Хизбаллы", никто в Ливане не знает истинной причины отставки аль-Харири - его решение застало всех врасплох. Насралла предположил, что отставка аль-Харири могла стать результатом борьбы за власть в самой Саудовской Аравии, или же была обусловлена желанием Эр-Рияда видеть на этом посту другого человека.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 ноября 2017 г.
Германия: нет свидетельств того, что Саада аль-Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 ноября 2017 г.
Посол России в Бейруте: следующая война с "Хизбаллой" дорого обойдется Израилю
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2017 г.
Источник в правительстве Ливана: Харири удерживают в Эр-Рияде
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2017 г.
СМИ: самолет Саада аль-Харири вылетел из Эр-Рияда в Бейрут
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 7 ноября 2017 г.
Саад аль-Харири вернулся в Эр-Рияд после переговоров в ОАЭ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 ноября 2017 г.
Насралла: "Эр-Рияд вынудил аль-Харири уйти в отставку"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 ноября 2017 г.
Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своей отставке







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 10 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017