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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": Израиль и Катар договорились об открытии морского пути между Газой и Кипром

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 12:10 блог версия для печати фото
Морской порт Газы
Морской порт Газы
Демонстрация солидарности с Катаром в Газе

Ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщила в субботу, 10 ноября, что Израиль и Катар достигли договоренностей о начале подготовки к открытию морского пути между Газой и Кипром. Однако пока неясно, каким именно образом это будет осуществлено.

Израиль настаивает на полном контроле над морским маршрутом, осуществляемом пограничниками. Что касается ХАМАСа, то он требует, чтобы контроль осуществлялся посредством камер видеонаблюдения, как это происходит на КПП "Рафах". Также ХАМАС согласен на присутствие международных инспекторов в качестве наблюдателей.

Напомним, в пятницу, 9 ноября, министерство финансов Газы, контролируемое ХАМАСом, начало выплаты зарплат по задолженностям "государственным" служащим. Зарплаты выдаются наличными деньгами из средств, полученных от катарских спонсоров.

Очевидно, что в число "госслужащих" в Газе попадают не только сотрудники гражданских ведомств, но и работники силовых структур, а также боевики военизированных формирований ХАМАСа.

Помимо "госслужащих", катарские деньги получат семьи убитых и раненых во время "маршей возвращения" на границе Газы, которым будут выплачены обещанные компенсации.

8 ноября посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат служащим в правительстве ХАМАСа. Деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

В ближайшие месяцы ожидаются дополнительные "поставки наличных" катарскими дипломатами в Газу.

Очевидно, что доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

Отметим, что накануне в лагерь палестинских беженцев Аль-Авда прибыл посол Катара Мухаммад аль-Эмади, чтобы понаблюдать за проведением очередного "показательного марша". Неожиданно в колонну машин, сопровождавших автомобиль посла, полетели камни, брошенные участниками акции. В результате инцидента никто не пострадал, однако было решено, что аль-Эмади будет следить за ходом акции из другого населенного пункта.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 ноября 2018 г.
Пятница на границе сектора Газы: "марш" на фоне поджога
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2018 г.
ХАМАС начал выплаты катарских денег "госслужащим" в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2018 г.
"Кан-11": посол Катара привез в Газу три чемодана, набитых долларами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2018 г.
Посол Катара прибыл в Газу. СМИ сообщают, что проблема с зарплатами решена
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2018 г.
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