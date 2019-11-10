ЦАХАЛ подтвердил продление договора об аренде анклава а-Цофар на полгода

Представители ЦАХАЛа официально подтвердили наличие договоренности с властями Иордании о продлении аренды анклава а-Цофар до 30 апреля 2020 года, сообщает журналист газеты "Гаарец" Альмог Бен-Зикри.

При этом допуск на территорию анклава будут иметь только фермеры, обрабатывающие земли в анклаве, и только по загранпаспорту.

Ведущая к анклаву дорога будет объявлена командованием ЦАХАЛа закрытой военной зоной.

Данное заявление подтверждает слова представителей регионального совета Тамар о наличии между странами неофициальной договоренности, согласно которой израильские сельскохозяйственные рабочие смогут продолжать обрабатывать земли до мая 2020 года.

В субботу, 9 ноября, около 16:30, силы ЦАХАЛа закрыли въезд на сельскохозяйственные территории Нахараим, так называемого "острова мира", и анклава а-Цофар.

Ранее сообщалось, что Иордания рассматривала возможность выплатить израильским фермерам компенсацию за несобранный урожай без продления срока договора об аренде анклава.