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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 ноября 2019 г., 15:07

Над "островом мира" поднят флаг Иордании

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Бакура (Нахараим), которую в последние 25 лет арендовал Израиль, была возвращена Иордании Бакура (Нахараим), которую в последние 25 лет арендовал Израиль, была возвращена Иордании

Военнослужащие вооруженных сил Иордании подняли знамя королевства над расположенном на реке Иордан анклавом Бакура, известном в Израиле как "остров мира". Тем самым Бакура (Нахараим), которую в последние 25 лет арендовал Израиль, была возвращена Иордании.

Возврат территорий стал одной из главных тем выступления короля Абдаллы Второго на открытии очередной сессии парламента королевства. "Я объявляю о завершении аннексии Бакуры и Гумара и восстановлении суверенитета над каждой пядью наших земель", - заявил он.

Отметим, что монарх говорит и о возвращении под контроль Иордании расположенного в Араве анклава а-Цофар. Утром 10 ЦАХАЛа официально подтвердили наличие договоренности с властями Иордании о продлении его аренды до 30 апреля 2020. При этом допуск на территорию анклава будут иметь только фермеры, обрабатывающие земли в анклаве, и только по загранпаспорту.

Нахараим и а-Цофар находились под израильским контролем на всем протяжении существования государства. Согласно условиям мирного договора, подписанного в октябре 1994 премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и королем Иордании Хусейном, территории признавались иорданскими, но израильтяне получали их в аренду на 25 лет.

Предполагалось, что мирный договор станет фундаментом для сотрудничества двух стран. Когда в 1997 году иорданский солдат открыл огонь по школьницам, посетившим "остров мира", король приехал в Израиль, чтобы попросить прощения у семей погибших девушек, чем еще более укрепил уважение, которым он пользовался у израильтян.

Однако после смерти Хусейна и прихода к власти его сына Абдаллы отношения между двумя государствами начали ухудшаться, и на данный момент мир носит во многом формальный характер. Решение не продлевать аренду стало отражением кризиса в отношениях двух стран.

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