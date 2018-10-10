Отчет Госдепа США по Ирану: $16 млрд на финансирование террора за шесть лет

Государственный департамент США опубликовал 48-страничный отчет, посвященный деструктивной деятельности иранского режима. В этом документе, в частности, сказано, что только за последние шесть лет Тегеран потратил 16 миллиардов долларов на финансирование террора и режима Башара Асада в Сирии.

Данные отчета цитируются многими израильскими и арабскими СМИ.

Американское внешнеполитическое ведомство заявляет, что иранский режим оказывает всестороннюю поддержку ливанской "Хизбалле", палестинским "Исламскому движению сопротивления" (ХАМАС) и "Исламскому джихаду", иракской группировке "Катаиб Хизбалла", бахрейнским "Бригадам Аль-Аштар" и другим террористическим организациям, а также хуситам в Йемене. При этом террористам поставляются ракетные вооружения, а также оказывается "кибер-поддержка".

В частности, в отчете сказано, что вооруженным силам Асада с 2012 года Ираном оказана военная помощь на общую сумму 4,6 миллиарда долларов. "Хизбалла" за тот же период получила от иранцев помощь в объеме 700 миллионов долларов, почти 100 миллионов долларов получили ХАМАС и "Исламский джихад".

В Вашингтоне отмечают, что Тегеран в течение многих лет нарушал международные соглашения по ограничению поставок баллистических ракет. Подчеркивается, что Иран продолжает производство боеголовок, способных доставить ядерный заряд на расстояние до 2000 км.

Госдеп США призывает международное сообщество к сотрудничество с целью установления реального контроля над ракетной программой Ирана и заявляет о намерении американской администрации поддерживать жесткие санкции в отношении Тегерана.

В главе, посвященной кибер-угрозам, сказано, что Иран осуществлял хакерские атаки против правительственных и коммерческих структур в Израиле, Саудовской Аравии и Катаре.

Особое внимание уделено нарушению прав человека в Исламской республике Иран.

Напомним, что в начале июня этого года выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что Тегеран намерен "пожинать плоды" своих инвестиций в Сирию, которые за последние годы оцениваются примерно в 30 миллиардов долларов. Такую оценку затрат Ирана на военные и гражданские проекты в Сирии дал американский ученый и бывший иранский дипломат Мансур Фарханг. Надим Шехади, специалист по Ближнему Востоку в Школе права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса (США), тогда заявлял, что Иран тратит в Сирии около 15 миллиардов долларов в год, и в общей сложности эта деятельность обошлась Тегерану примерно в 105 миллиардов долларов.

Речь идет, прежде всего, о затратах на создание военных баз, на содержание собственных вооруженных сил в Сирии, на вербовку и обучение боевиков из стран Ближнего Востока и Южной Азии, на компенсации семьям погибшим и раненым. По оценке "Аш-Шарк аль-Аусат", в Сирии насчитывается 11 иранских военных баз, 15 баз ливанской "Хизбаллы" и еще 9 баз проиранских шиитских ополченцев из других стран. Эти базы есть повсюду в Сирии – и на западе, около границы с Ливаном, и на востоке, ближе к границе с Ираком, и на севере, неподалеку от границы с Турцией. Иран стремится создавать такие базы и на юге Сирии, около границы с Израилем и Иорданией, но этому противодействуют Израиль, США и Россия.

Как отмечалось в публикации "Аш-Шарк аль-Аусат", иранцы вкладывают значительные средства и в гражданские проекты в Сирии. В частности, через исламский благотворительный фонд "Джихад аль-Бинаа" Тегераном финансируются восстановление школ, дорог и инфраструктур в Алеппо и других городах, разрушенных за годы войны (тот же фонд финансировал восстановление южного Бейрута после войны между "Хизбаллой" и Израилем летом 2006 года). В последние месяцы иранские компании выиграли конкурсы, объявленные правительством Сирии, на поставку сельскохозяйственной техники, добычу фосфатов, ремонт электрических сетей и переработку сахара.

Иранцы фактически контролируют значительную часть сирийско-иракской границы, основные трассы в ряде стратегически важных районов на востоке Сирии и один из основных трубопроводов.

Тегеран предоставил Дамаску крупные ссуды: не менее 4,5 миллиардов долларов, начиная с 2013 года.

Аналитики, которых цитировал "Аш-Шарк аль-Аусат", считают, что Иран уйдет из Сирии только в случае военного поражения режима Башара Асада. Надим Шехади говорил, что иранцы могут идти на тактические уступки, чтобы не портить отношения с Москвой, но сохранят свое присутствие в Сирии.

Через несколько недель после этой публикации "Аш-Шарк аль-Аусат" министр обороны Израиля Авигдор Либерман опубликовал на своих страницах в Facebook и Twitter следующий текст на фарси: "Граждане Ирана, куда идут ваши деньги? До сегодняшнего дня, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию в стране, миллиарды продолжают вкладываться в Сирию, "Хизбаллу", "Исламский джихад", хуситов в Йемене и шиитские милиции в Ираке. В 2018 году Иран обязался выплатить всем этим организациям 2,5 миллиарда долларов. До настоящего дня только в Сирию Иран вложил 14 миллиардов долларов. Даже в последний месяц, пока вы боретесь за свое выживание на улицах Тегерана, Касем Сулеймани провел ряд операций, включая логистические операции для Сирии, стоимостью в 70 миллионов долларов. Просто хочу, чтобы вы это знали".





