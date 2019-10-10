Задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик освобождена
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 07 октября 2019
Названа официальная причина задержания Юлии Юзик в Тегеране
Названа официальная причина задержания Юлии Юзик в Тегеране
// NEWSru.co.il // В мире // 05 октября 2019
Иранский МИД не подтвердил сведения о скором освобождении российской журналистки
Иранский МИД не подтвердил сведения о скором освобождении российской журналистки
// NEWSru.co.il // В мире // 04 октября 2019
Посол Ирана в Москве: "Юлия Юзик дала показания иранским правоохранителям"
Посол Ирана в Москве: "Юлия Юзик дала показания иранским правоохранителям"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 04 октября 2019
МИД Ирана пообещал, что российскую журналистку Юлию Юзик скоро отпустят
МИД Ирана пообещал, что российскую журналистку Юлию Юзик скоро отпустят