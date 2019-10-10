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NEWSru.co.il :: Ближний Восток10 октября 2019 г., 04:25

Задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик освобождена

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Задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик освобождена Юлия Юзик Мехди Санаи, Сергей Лавров и Владимир Путин
 
   
 
 
Задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик освобождена
Getty Images/Vladimir18 Фото 1 из 3

 
   
 
 
Юлия Юзик

 
   
 
 
Мехди Санаи, Сергей Лавров и Владимир Путин

Задержанная в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик освобождена и уже летит в Москву, сообщается в твиттере посольства РФ в Иране.

"В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик", – цитирует сообщение агентство "Интерфакс".

О задержании Юлии Юзик стало известно 4 октября от ее близких. В единственном телефонном разговоре с родными Юлия сообщила, что ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

После появления информации о задержании россиянки в министерство иностранных дел России пригласили посла Ирана в РФ Мехди Санаи, который заявил, что Юзик вскоре будет освобождена.

Позднее пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии сообщил, что причиной задержания Юлии Юзик стали проблемы с визой. Тем самым он опроверг сообщения, согласно которым Юзик была арестована по подозрению в шпионаже.

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