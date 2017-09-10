Египет и США начали первые с 2009 года совместные учения

В Египте начались совместные учения египетских и американских вооруженных сил, получившие названия Bright Star 2017. Маневры, в эпоху Хусни Мубарака проводившиеся раз в два года, в последний раз проходили в 2009 году.

Центром учений, которые продлятся до 25 сентября, станет военная база Мухаммад Нагиб, расположенная в 200 километрах к западу от Александрии.

Администрация Барака Обамы отказалась участвовать в них и в 2014 году – в знак протеста против свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси и нарушения демократических свобод новыми властями.

Около месяца назад американский военный источник сообщил телеканалу CNN, что в маневрах примут участие всего 200 морских пехотинцев. В предыдущих учениях, состоявшихся в 2009 году, участвовали 1.300 американских военнослужащих.

Ранее пресс-секретар Центрального командования вооруженных сил США генерал Джош Джейкс заявил, что совместные учения укрепляют взаимодействие вооруженных сил двух стран, добавив, что в ходе них будут отрабатываться действия штабов и различные сценарии, вытекающие из ситуации в сфере безопасности.