NNA: низколетящие израильские истребители вызвали панику на южном побережье Ливана

В воскресенье, 10 сентября, группа израильских военных самолетов на низкой высоте преодолела звуковой барьер в окрестностях прибрежного ливанского города Сайда (Сидон), сообщает ливанское Национальное новостное агентство (NNA).

В сообщении отмечается, что израильские истребители в этом районе наблюдали в течение нескольких минут.

NNA пишет, что в нескольких зданиях воздушной волной были выбиты стекла, один человек получил ранения.

Особое внимание к действиям израильских ВВС в ливанском воздушном пространстве привлечено после того, как в ночь на 7 сентября, как утверждают власти Сирии, находившиеся над северным Ливаном израильские самолеты выпустили несколько ракет по объекту около сирийского города Масьяф. Сирийская оппозиция заявляла, что в этом районе в результате ракетного удара был уничтожен военный завод, на котором разрабатывалось и производилось химическое и биологическое оружие. Израиль не брал на себя ответственность за эту атаку.