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Ближний Восток

СМИ: в Израиле побывал наследник саудовского престола

время публикации: 11:24 | последнее обновление: 11:40 блог версия для печати фото
Принц Мухаммад бин Салман

Как сообщает сайт Oriental Express со ссылкой на израильские СМИ, недавно Израиль посетил с тайным визитом представитель саудовской королевской семьи. Согласно арабским СМИ, это мог быть наследник престола – принц Мухаммад бин Салман.

Если верить публикации, саудовский принц провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и высокопоставленными представителями министерства иностранных дел Израиля. Стороны обсудили региональную мирную инициативу.

Oriental Express отмечает, что, поскольку информация о визите исходит от израильских, а не от арабских или иранских источников, представитель правящей династии, скорее всего, действительно посетил Израиль. Однако версия о наследнике престола исходит от арабов.

Напомним, что сближение Израиля и Саудовской Аравии произошло на почве совместного противостояния иранской ядерной угрозе. Недавно глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что отношения Израиля и отдельных арабских стран стали беспрецедентно тесными.

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