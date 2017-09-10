10 сентября 2017 г.
последняя новость: 11:00
Юлия Латынина покинула Россию
Лия Ахеджакова: Я его актриса!
7 симптомов рака, инсульта, диабета
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:56 Администрация США готовит саммит Аббаса и Нетаниягу
09:02 Египет и США начали первые с 2009 года совместные учения
00:28 Минобороны РФ: войска Асада и российская авиация нанесли крупнейшее поражение ИГ
17:14 "Аль-Манар": "Хизбалла" обнаружила израильское "шпионское устройство"
16:35 Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя отправился в Египет
14:36 Ливанский МИД намерен пожаловаться на Израиль в Совбез ООН
08:58 "Хизбалла": сионисты в страхе перед гневом России. Москва и ООН не осудили Израиль
09:20 Минобороны РФ объявило о ликвидации в Сирии "министра войны ИГ"
07:29 Удар по военному заводу в Сирии: Дамаск обратился в ООН, Москва молчит
07:00 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 8 сентября
Ближний Восток

Администрация США готовит саммит Аббаса и Нетаниягу

время публикации: 10:56 | последнее обновление: 10:56 блог версия для печати фото
Махмуд АБбас и Биньямин Нетаниягу

США намерены провести в кулуарах ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН саммит с участие президента Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

Как сообщает агентство Maan, саммит станет возможным только после выступления Аббаса на сессии Генассамблеи. Американцы хотят убедиться, что палестинский лидер не будет подстрекать к насилию и воздержится от односторонних действий.

Источники в палестинском руководстве опровергают сообщения о трехстороннем саммите. В то же время они не исключают, что Трамп встретится с Нетаниягу и Аббасом по-отдельности и обсудит с ними возобновление мирного процесса.

Напомним, что недавнее турне по Ближнему Востоку специального эмиссара администрации США по ближневосточному урегулированию Джареда Кушнера закончилось неудачно из-за значительных разногласий с палестинцами.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 10 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017