Администрация США готовит саммит Аббаса и Нетаниягу

США намерены провести в кулуарах ближайшей сессии Генеральной Ассамблеи ООН саммит с участие президента Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

Как сообщает агентство Maan, саммит станет возможным только после выступления Аббаса на сессии Генассамблеи. Американцы хотят убедиться, что палестинский лидер не будет подстрекать к насилию и воздержится от односторонних действий.

Источники в палестинском руководстве опровергают сообщения о трехстороннем саммите. В то же время они не исключают, что Трамп встретится с Нетаниягу и Аббасом по-отдельности и обсудит с ними возобновление мирного процесса.

Напомним, что недавнее турне по Ближнему Востоку специального эмиссара администрации США по ближневосточному урегулированию Джареда Кушнера закончилось неудачно из-за значительных разногласий с палестинцами.