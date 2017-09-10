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Ближний Восток

Минобороны РФ: войска Асада и российская авиация нанесли крупнейшее поражение ИГ

время публикации: 00:28 | последнее обновление: 00:52 блог версия для печати фото
Минобороны РФ: войска Асада и российская авиация нанесли крупнейшее поражение ИГ

Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации нанесли сокрушительное поражение террористической группировке "Исламское государство" в районе города Дир аз-Зур. Речь идет о крупнейшей победе над террористами за последние три года, говорится в заявлении министерства обороны России.

Дир аз-Зур и расположенный в двух километрах от города военный аэродром находились в окружении джихадистов на протяжении более трех лет.

5 сентября сообщалось, что подразделения сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду Дир аз-Зура боевиками террористической группировки "Исламское государство". Территорию, блокированную джихадистами, обороняли солдаты 137-го пехотного полка.

Согласно заявлению армейского командования, основной удар был нанесен с запада. На его направлении были сосредоточены значительные силы авиации. В результате удалось пробить 700-метровый коридор и соединиться с окруженными войсками.

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