"Бег к границе": США и Россия пытаются поделить восток Сирии

Подразделения сирийской армии заняли аэропорт Дир аз-Зура и часть расположенных в этой провинции нефтяных месторождений. Войска также ведут штурм городских районов, остающихся под контролем террористической группировки "Исламское государство".

Однако, как отмечает лондонская газета "Аль-Хайят", главная цель операций на данный момент – захватить как можно более протяженный участок границы с Ираком. Успех здесь будет иметь большое значение для послевоенного устройства Сирии.

В "беге к границе" участвует не только поддерживаемый Россией сирийский режим. На восток устремились и курдские ополченцы, за которыми стоит возглавляемая США западная коалиция.

При этом курды ведут наступление на восточном берегу реки Евфрат, а сирийские войска – на западном. Командование ополченцев утверждает, что прямых контактов с режимом Башара Асада у него нет, однако координация поддерживается через штаб коалиции и российское военное командование.

Если курды заботятся в первую очередь о будущих доходах от расположенных на восточном берегу реки месторождений, США решают более серьезную задачу: они не готовы допустить, чтобы коридор, ведущий к Средиземному морю, попал под контроль Ирана.

Сирия все больше становится российским протекторатом. Ключевой вопрос – согласится ли официальная Москва, которая и сама недавно пыталась разыграть курдскую карту, признать американские интересы на востоке страны.





