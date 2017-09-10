Терликов: российский БМПТ "Терминатор" был испытан в Сирии

В минувшую субботу, 9 сентября, гендиректор и главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов, выступая на пресс-конференции, проходившей в рамках фестиваля "Уралтанк", заявил, что российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" прошла испытания в боевых условиях в Сирии.

"БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против "Исламского государства". Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017"", – цитирует РИА Новости заявление Терликова.

На официальном сайте министерства обороны РФ никакой информации об испытаниях "Терминаторов" в Сирии за последние месяцы не публиковалось.

Напомним, что 7 сентября начальник Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ Александр Шевченко заявил, что Израиль проявил интерес к закупке БМПТ "Терминатор", которые предназначены для защиты танков от пехоты противника.

Эта машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 с дальностью стрельбы до четырех километров и боекомплектом в 850 снарядов. Помимо этого, вооружение включает также четыре сверхзвуковые управляемые ракеты комплекса "Атака-Т", два 30-миллиметровых автоматических гранатомета АГ-17Д и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет. "Терминатор" также оснащен всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, средствами обнаружения целей, автоматизированной системой управления огнем. Экипаж БМПТ состоит из пяти человек.

Тогда же Шевченко сказал, что, помимо Израиля, интерес к "Терминатору" проявила Сирия.

В заявлении Шевченко не было сказано, какое возможное применение "Терминатора" интересует Израиль. Если его слова верны, не исключено, что речь идет о заинтересованности в закупке небольшой партии этих боевых машин с целью изучения их возможностей из-за опасений, что БМПТ "Терминатор" могут быть приобретены сирийцами.

В Иерусалиме заявление Шевченко не комментировали.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий создание новых вооружений в России, опубликовал ссылку на статью РИА Новости и записал в своем твиттере: "Странно, что они так долго "раскачивались". Это уникальная машина".