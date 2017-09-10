На западе Каира уничтожены девять террористов

Египетская полиция провела антитеррористическую операцию в расположенном на западе Каира районе аль-Агуза. Сообщается о ликвидации девяти боевиков. Ранения получили пять полицейских.

Как сообщает агентство MENA со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Египта, согласно агентурной информации, подозреваемые в террористической деятельности скрывались в двух квартирах расположенного в районе жилого дома.

Спецназ полиции окружил квартал, после чего полицейские пошли на штурм. В одной они увидели человека в поясе смертника. По нему был открыт огонь на поражение. Ликвидированы еще восемь человек, находившихся в квартире.

Утверждается, что в квартире обнаружены значительные запасы оружия и взрывчатки.