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Ближний Восток

На западе Каира уничтожены девять террористов

время публикации: 13:59 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
На западе Каира уничтожены девять террористов

Египетская полиция провела антитеррористическую операцию в расположенном на западе Каира районе аль-Агуза. Сообщается о ликвидации девяти боевиков. Ранения получили пять полицейских.

Как сообщает агентство MENA со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Египта, согласно агентурной информации, подозреваемые в террористической деятельности скрывались в двух квартирах расположенного в районе жилого дома.

Спецназ полиции окружил квартал, после чего полицейские пошли на штурм. В одной они увидели человека в поясе смертника. По нему был открыт огонь на поражение. Ликвидированы еще восемь человек, находившихся в квартире.

Утверждается, что в квартире обнаружены значительные запасы оружия и взрывчатки.

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