Турция предупредила граждан об опасности пребывания в Германии

Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором рекомендовало гражданам, находящимся в Германии, проявлять бдительность в связи с ростом анти-турецких настроений. МИД связывает это с приближающимися выборами.

"Борьба за политическое лидерство строится на разжигании ненависти к туркам и борьбе против вступления нашей страны в ЕС. Ультраправым партиям удалось навязать Германии свою повестку дня", - говорится в заявлении.

Несколько дней назад в ходе телевизионных дебатов канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что положит конец попыткам Турции вступить в Евросоюз. Это вызвало возмущение официальной Анкары.

Отношение Меркель и других лидеров ЕС резко изменилось после подавления июльского путча 2016 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал чистку государственного аппарата, общественного сектора и силовых структур от действительных и мнимых оппозиционеров.

Особое возмущение вызывают планы турецкого руководства ввести смертную казнь. Эта мера наказания полностью противоречит европейским ценностям.