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Ближний Восток

Отменен международный ордер на арест аль-Кардави

время публикации: 21:33 | последнее обновление: 21:38 блог версия для печати фото
Отменен международный ордер на арест аль-Кардави

Международная организация уголовной полиции приняла решение вычеркнуть суннитского богослова Юсуфа аль-Кардави из списка лиц, находящихся в международном розыске. Об этом сообщила Арабская организация прав человека.

Ордер на арест богослова, постоянно проживающего в Катаре, был выдан по требованию Египта в 2014. Египетские власти обвиняли аль-Кардави в причастности к убийствам, грабежу, вандализму, поджогам и другим преступлениям. Все эти преступления были совершены после свержения президента Мухаммада Мурси.

Однако базирующиеся в Великобритании правозащитники утверждают, что Интерпол установил: в период, к которому относятся обвинения, священнослужитель не проживал в Египте. По их словам, после проверки был оставлен в силе всего один ордер, выданный по просьбе Египта.

"Это поражение режима Абд аль-Фаттаха ас-Сиси. После переворота, сопровождавшегося убийствами, десятки египтян были брошены в тюрьму, где у них пытками вырвали признания", - сообщил глава Арабской организации прав человека Мухаммад Джамиль.

Аль-Кардави, которому 91 год, - один из наиболее влиятельных суннитских богословов. Он считается духовным лидером движения "Братья-мусульмане". Священнослужитель не скрывает ненависти к евреям и считает, что еврейский народ "заслужил" Катастрофу.

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