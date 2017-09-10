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Ближний Восток

Визит Лаврова в Саудовскую Аравию: Мария Захарова надела хиджаб

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 13:04 блог версия для печати

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел в Джидде переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азизом и своим коллегой Аделем аль-Джубейром.

Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии – создание зон деэскалации, формирование единой делегации от оппозиции на переговорах в Женеве. Стороны обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы: ситуацию в Йемене, Ираке, Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования.

Затем российский политик направится в Иорданию. Его переговоры с королем Абдаллой Вторым и министром иностранных дел Айманом Садафи коснутся той же тематики.

Среди лиц, сопровождающих Лаврова, - глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в социальной сети Facebook она опубликовала фотографию – в обтягивающей черной блузке с длинными рукавами, юбке до пола и головном платке-хиджабе.

"Меня спрашивали, будем ли соблюдать местный дресс-код. А как же!" - написала Захарова в сопровождающем фотографию тексте.



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