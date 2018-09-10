WSJ: США готовы к новому массированному удару по военным объектам в Сирии

Американские официальные лица заявили, что президент Сирии Башар Асад одобрил применение сирийскими военными хлора в ходе боевых действий в провинции Идлиб. Если химическое оружие будет применено, США могут вновь нанести удары по военным объектам в Сирии, пишет The Wall Street Journal.

Информированные источники говорят, что американский президент Дональд Трамп готов отдать приказ осуществить новый массированный удар по сирийским военным базам, пишет обозреватель Дайон Ниссенбаум.

Bild: Германия может принять участие в атаке против Асада в случае применения химоружия

По сведениям WSJ, Трамп пока не решил, будут ли в этом случае атакованы также российские или иранские военные объекты в Сирии. Однако российское агентство ТАСС, сообщая об этой публикации, дает следующий заголовок: "WSJ: США не исключают ударов по силам РФ и Ирана в Сирии".

В статье WSJ особый акцент делается на том, что решение об ударе по Сирии пока не принято в Вашингтоне. Один из высокопоставленных чиновников в Белом доме говорит о том, что могут быть применены другие "политические инструменты", например целенаправленные экономические санкции против конкретных сирийских чиновников.

Официальных комментариев Белого дома и Пентагона по этому поводу не поступало.

На прошлой неделе американское издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте сообщало, что президент США Дональд Трамп, еще пять месяцев назад заявлявший о намерении "уйти" из Сирии, согласился с новой стратегией, в соответствии с которой военные и дипломатические усилия по урегулированию ситуации в этой стране будут активизированы.

Автор публикации Карен ДеЮнг писал, что Вашингтон намерен добиваться полного вывода иранских вооруженных сил из Сирии и создания в этом государстве правительства, которое устраивало бы и народ Сирии, и международное сообщество.

Дипломат Джеймс Джеффри, представитель госсекретаря США Майка Помпео по проблемам Сирии, сообщал, что в настоящее время в этой ближневосточной стране дислоцированы примерно 2200 американских военных. В основном, они действуют на востоке Сирии, где еще есть очаги сопротивления боевиков "Исламского государства". Ранее предполагалось, что до конца 2018 года американские военные покинут Сирию, но, судя по всему, этого не произойдет.

В публикации отмечалось, что новая стратегия может привести к прямой конфронтации с Ираном и, возможно, с Россией. Упоминались и удары израильской армии по иранским объектам в Сирии.

Напомним, что Израиль настаивает на полном выводе иранских вооруженных сил из Сирии. Россия давала гарантии, что иранские военные, боевики "Хизбаллы" и других проиранских милиций в Сирии, будут "отодвинуты" от границы с Израилем не менее чем на 100 км. По всей видимости, США поддержат Израиль в требовании удалить из Сирии все иранские силы.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" на прошлой неделе писала, что вслед за Россией, США начали концентрировать военные корабли вблизи сирийских берегов. Высказывалось предположение, что американцы готовятся к новому этапу вооруженной конфронтации.

В течение последнего года сирийская оппозиция неоднократно сообщала об ударах американской армии по иранским военным и проиранским милициям на юго-востоке Сирии, в основном около американской базы в районе Ат-Танф. Согласно этим источникам, среди иранцев были убитые и раненые. Сведений о потерях американцев в ходе противостояния с иранцами в Сирии не поступало.

Недавно в районе Ат-Танфа американцы провели учения, в которых участвовали около 100 морских пехотинцев.





