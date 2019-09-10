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Ближний Восток

В Ираке атакован склад оружия проиранского ополчения

время публикации: 05:51 | последнее обновление: 08:22 блог версия для печати фото
На месте взрыва в Ираке, 20 августа 2019 года
Хит, Ирак

Поздно вечером в понедельник, 9 сентября, телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на иракские источники сообщил, что неизвестными летательными аппаратами около города Хит в провинции Анбар был атакован склад вооружений шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" ("Народные мобилизационные силы").

По данным "Аль-Арабии", в результате авиаудара причинен значительный ущерб, есть раненые.

Арабская редакция британского телеканала Sky News передает, что осколки взрывавшихся на складе ракет падали в окрестных деревнях.

Город Хит находится на пути между Багдадом и пограничным городом Каим, рядом с сирийским районом Аль-Букамаль, который накануне был атакован с воздуха, в результате чего, по уточненным данным, был убит 21 боевик проиранских шиитских милиций. Израильская компания ImageSat International передавала, что была атакована строящаяся иранская военная база, на которой могли разместиться тысячи военнослужащих (расстояние от нее до иракской границы составляет всего пять километров). Основной удар пришелся на два комплекса хранилищ – восемь расположенных здесь складов были уничтожены полностью.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передавала, что в Аль-Букамале уничтожены склады оружия и транспортные средства, принадлежавшие иранскому "Корпусу стражей исламской революции".

Вскоре после этого боевики проиранской группировки попытались обстрелять Израиль, выпустив несколько ракет с базы около Дамаска, которые упали на сирийской территории, сообщал ЦАХАЛ.

За последние два месяца взрывы на складах вооружений "Аль-Хашд аш-Шааби" были зафиксированы 19 июля, 12 августа, 20 августа и 25 августа в разных регионах Ирака, расположенных около автомобильных трасс, по которым осуществляется доставка оружия из Ирана на запад, в Сирию и далее.

В конце августа министерство обороны США выступило с заявлением, отвергнув утверждения о какой-либо причастности американской армии к этим ударам. Официальный представитель минобороны США Джонатан Хоффман заверил, что американцы в Ираке действуют по соглашению с местными властями, сотрудничают с иракцами, оказывают поддержку "суверенитету Ирака" и выступают против "внешнего вмешательства". Он дал понять, что атаки на военные объекты в Ираке вызывают обеспокоенность в Вашингтоне.

Многие иракские политики и военные возлагают ответственность за эти удары на Израиль.

КСИР использует склады иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" для временного хранения ракетных вооружений иранского производства, которые в дальнейшем через территорию Ирака и Сирии доставляются ливанской "Хизбалле".

Удары по целям в Ираке в 2019 году, приписываемые израильской армии

9 сентября. Около города Хит (провинция Анбар) уничтожен склад оружия шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби".

25 августа. В результате авиаудара по цели в провинции Анбар на убит командир частей ракетного обеспечения иракской группировки "Катаиб Хизбалла" Казам Али Мухсан.

20 августа. Взрывы на ракетном складе шиитской проиранской группировки "Катаиб Имам Али" ("Батальоны Имама Али"), входящей в военизированное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби". Склад располагался около базы иракских военно-воздушных сил "Аль-Бахр", расположенной в провинции Саладин примерно в 70 км к северу от Багдада.

12 августа. Взрыва на военной базе Сакр в южном пригороде Багдада на складе "Батальонов мучеников Саида", одного из подразделений "Аль-Хашд аш-Шааби". Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

19 июля. На базе проиранских сил на востоке провинции Салах а-Дин в результате авиаудара уничтожены ракеты дальностью около 200 км. Есть убитые и раненые, в том числе иранцы.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 сентября 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 августа 2019 г.
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