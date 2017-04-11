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Ближний Восток

Минздрав Турции подтвердил, что в Идлибе был использован отравляющий газ зарин

время публикации: 19:09 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
Минздрав Турции подтвердил, что в Идлибе был использован отравляющий газ зарин

Министерство здравоохранения Турции опубликовало результаты экспертизы, подтверждающие, что в сирийском Идлибе был применен отравляющий газ зарин. Об этом сообщило турецкое информационное агентство "Анадолу".

По словам главы турецкого минздрава Реджепа Акдага, в анализах крови и мочи сирийцев, доставленных из Идлиба, был обнаружен изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты- метаболит газа зарин.

В результате применения химического оружия в Хан Шейхуне в провинции Идлиб погибли не менее 84 человек, в их числе 27 детей, еще 545 человек были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами.

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