11 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

ХАМАС: в Газе задержан убийца Мазена Фукахи

время публикации: 07:19 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
Портрет Мазена Фукахи
Лидеры ХАМАС в Газе Исмаил Ханийя и Яхья Сануар (слева) на похоронах Мазена Фукахи
Семья Мазена Фукахи

В ночь на 11 апреля "Палестинский информационный центр", принадлежащий террористической организации ХАМАС, сообщил о задержании в секторе Газы человека, которого считают убийцей одного из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" Мазена Фукахи.

Имя задержанного пока не называется. В публикации сказано, что специальная комиссия по расследованию убийства Фукахи в ближайшее время представит отчет главе правительства ХАМАС в Газе Яхье Сануару.

Мазен Фукаха был застрелен 24 марта возле своего дома в районе Таль аль-Хауа, в секторе Газы, в него было выпущено семь пуль. "Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС) обвинили в смерти Фукахи "сионистского врага", "спланировавшего и осуществившего это преступление". В руководстве ХАМАС заявляли, что предварительное расследование подтверждает эту версию.

Ранее арабские СМИ сообщали: ХАМАС располагает информацией о том, что убийцы Фукахи появились со стороны моря и скрылись тем же путем. В руководстве ХАМАС эти публикации не комментировали.

Боевики ХАМАС заявили, что отомстят Израилю за гибель Фукахи. Аналогичные угрозы звучали на похоронах и со стороны "политических" лидеров ХАМАС. Халиль аль-Хайя, заместитель главы администрации ХАМАС Яхьи Сануара, сказал на похоронах: "Сионистский враг тысячу раз поймет, насколько безумно и глупо объединять землю Палестины кровью муджахидов".

По словам председателя политбюро группировки Халида Машаля, ликвидировав Фукахи, Израиль объявил ХАМАСу войну. "ХАМАС принимает вызов, чтобы защитить своих сыновей и дочерей", – заявил проживающий в Катаре главарь террористов.

В израильских СМИ публиковались оценки экспертов, согласно которым ХАМАС, скорее всего, не решится осуществлять операцию мести из сектора Газы, а привлечет для этого своих боевиков в Иудее и Самарии.

Мазен Мухаммад Сулейман Фукаха был приговорен к девяти пожизненным заключениям за организацию в августе 2002-го теракта-самоубийства в автобусе маршрута 361 около Цфата, в результате которого погибли девять и были ранены 50 человек. Он был одним из более чем тысячи террористов, вышедших из тюрем в обмен на Гилада Шалита, и входил в число наиболее опасных террористов, получивших свободу в рамках этой сделки. По условиям соглашения, Фукаха был выслан в Газу вместе с десятками других террористов. Он продолжал участвовать в деятельности ХАМАС, однако не публиковалось сведений о том, чем именно в этой организации он занимался в последние годы.

Израиль не брал на себя ответственность за ликвидацию Фукахи. Не исключено, что его смерть стала следствием внутренних разборок.



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