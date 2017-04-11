11 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

В ходе операции в Хевроне солдаты ЦАХАЛА изъяли две автоматические винтовки

время публикации: 21:51 | последнее обновление: 21:51 блог версия для печати фото
В ходе операции в Хевроне солдаты ЦАХАЛА изъяли две автоматические винтовки

Вечером 11 апреля была разрешена к публикации информация о том, что предыдущей ночью военнослужащие ЦАХАЛа провели операцию в арабском квартале Джебель-Джохар в Хевроне.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции был обнаружен тайник с оружием. Две автоматические винтовки М16 были обнаружены в припаркованном рядом с домом автомобиле.

Отметим, что полиция и МАГАВ днем проводили операцию в Восточном Иерусалиме. В квартале Сур Бахер был задержан израильский араб, в автомобиле которого был обнаружен пистолет-автомат кустарного производства.

Таким образом, в течение суток службам безопасности удалось конфисковать три единицы огнестрельного оружия.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 апреля 2017 г.
В автомобиле жителя Восточного Иерусалима обнаружен пистолет-автомат







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