Папа Римский подтвердил, что теракты не повлияют на его решение посетить Египет

Во вторник, 11 апреля, генеральный настоятель католического Ордена братьев меньших конвентуальных Марко Таска в интервью "Радио Ватикана" сообщил, что Папа Римский Франциск подтверждает свое решение отправиться в конце месяца в Египет, "чтобы поспособствовать диалогу и общности христианской жизни".

Ранее сообщалось, что визит главы римско-католической церкви в Египет намечен на 28 апреля. Он планирует встретиться с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и главой коптской церкви Тавадросом. Папа также намерен посетить суннитский университет Аль-Азхар.

Апостольский визит должен был продемонстрировать: египетским христианам ничего не угрожает.

За несколько недель до визита Папы Римского исламисты совершили теракты в коптских храмах в Танте и Александрии. Жертвами этих терактов стали около 50 человек.

Папа Римский Франциск осудил действия террористов, выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.