11 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Папа Римский подтвердил, что теракты не повлияют на его решение посетить Египет

время публикации: 12:25 | последнее обновление: 12:25 блог версия для печати фото
Папа Римский подтвердил, что теракты не повлияют на его решение посетить Египет

Во вторник, 11 апреля, генеральный настоятель католического Ордена братьев меньших конвентуальных Марко Таска в интервью "Радио Ватикана" сообщил, что Папа Римский Франциск подтверждает свое решение отправиться в конце месяца в Египет, "чтобы поспособствовать диалогу и общности христианской жизни".

Ранее сообщалось, что визит главы римско-католической церкви в Египет намечен на 28 апреля. Он планирует встретиться с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и главой коптской церкви Тавадросом. Папа также намерен посетить суннитский университет Аль-Азхар.

Апостольский визит должен был продемонстрировать: египетским христианам ничего не угрожает.

За несколько недель до визита Папы Римского исламисты совершили теракты в коптских храмах в Танте и Александрии. Жертвами этих терактов стали около 50 человек.

Папа Римский Франциск осудил действия террористов, выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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