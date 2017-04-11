Беспилотники над Синаем: Израиль и Египет не комментируют сообщения о ликвидации террористов

Вечером 10 апреля катарский телеканал "Аль-Джазира" сообщил, что беспилотный летательный аппарат выпустил две ракеты по целям на севере Синайского полуострова – по зданию и транспортному средству, в результате чего один человек был убит, еще несколько получили ранения.

В репортаже "Аль-Джазиры", который цитировали израильские СМИ, высказывалось предположение, что речь идет об ответном ударе Армии обороны Израиля после ракетного обстрела района Эшколь, осуществленного из Синая боевиками "Исламского государства". Однако в ЦАХАЛе никаких комментариев по этому поводу не давали. Не комментируют эту информацию и в Каире.

Около 11:30 10 апреля исламисты выпустили одну ракету "Град" в сторону Израиля с территории Синайского полуострова. Ракета упала в районе сельскохозяйственных угодий, не причинив значительного ущерба. Одному человеку, мужчине примерно 50 лет, оказавшемуся в зоне обстрела, потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

Ответственность за обстрел взяли на себя боевики группировки "Вилайят Синай", ассоциирующей себя с "Исламским государством".

Незадолго до ракетного обстрела власти Израиля закрыли пограничный переход "Таба" до окончания праздника Песах (до 17 апреля включительно). Это беспрецедентное решение принято в связи с высокой вероятностью терактов на Синайском полуострове.

Предыдущий ракетный обстрел с территории Египта был зафиксирован 20 февраля этого года. Тогда ответственность также взяла на себя группировка "Вилайят Синай". Незадолго до того обстрела информационное агентство, связанное с ИГ, сообщало, что в ночь на 19 февраля беспилотник Армии обороны Израиля нанес удар по ракетному расчету на севере Синайского полуострова. В сообщении говорилось, что ракетой, выпущенной с израильского БПЛА, были уничтожены четверо боевиков "Вилайят Синай", которые готовились к запуску ракеты в сторону Эйлата. Тогда ни министерство обороны Египта, ни пресс-служба ЦАХАЛа эту информацию не комментировали.

Отметим, что ЦАХАЛ в принципе не дает комментариев по поводу применения ударных БПЛА. В очень редких случаях Израиль берет на себя ответственность за боевые операции, осуществленные на территории иностранных государств.

Ударной беспилотной летательной техникой в регионе располагает только Израиль.

"Аль-Джазира" отмечает, что боевики "Вилайят Синай" пытаются вовлечь Израиль в вооруженное противостояние с целью легитимации своих действий против правительства Египта. Поскольку в этой ситуации исламисты смогут говорить о том, что они ведут борьбу против "союзников сионистов". Израиль ограничен в средствах борьбы с боевиками на египетской территории и вынужден доверять обеспечение безопасности в приграничных районах вооруженным силам Египта.