РБК: в Сирии погиб российский военный Игорь Завидный

Вечером 10 апреля российское онлайн-издание РБК сообщило о гибели в Сирии российского военного-контрактника Игоря Завидного. Об этом журналистам сообщил его брат-близнец Евгений Завидный.

Согласно указанному источнику Игорь Завидный и еще один военнослужащий погибли 9 апреля в результате минометного обстрела.

В сообщении отмечается, что И.Завидный после работы на металлургическом комбинате подписал контракт с армией, три года служил в Чечне, Дагестане и Ингушетии, затем служил в Оренбургской области, откуда отправился в Сирию.

11 апреля Игорь Завидный будет похоронен в Новотроицке.