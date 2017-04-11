Минобороны РФ подтвердило гибель двоих российских военных в Сирии

Во вторник, 11 апреля, министерство обороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли в Сирии в результате нападения боевиков.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером – российским военны советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков. В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли. За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", – сказано в сообщении минобороны РФ, которое цитирует агентство "Интерфакс".

Накануне вечером, 10 апреля, российское онлайн-издание РБК сообщило о гибели в Сирии российского военного-контрактника Игоря Завидного. Об этом журналистам сообщил его брат-близнец Евгений Завидный. Согласно указанному источнику, Игорь Завидный и еще один военнослужащий погибли 9 апреля в результате минометного обстрела.

В сообщении отмечается, что И.Завидный после работы на металлургическом комбинате подписал контракт с армией, три года служил в Чечне, Дагестане и Ингушетии, затем служил в Оренбургской области, откуда отправился в Сирию.

11 апреля Игорь Завидный будет похоронен в Новотроицке.