В Турции 30 сотрудников оппозиционной газеты ждет пожизненное заключение

30 сотрудников оппозиционной турецкой газеты "Заман" могут быть приговорены к пожизненному заключению по обвинению в причастности к попытке государственного переворота и членстве в террористической организации.

Соответствующее обвинительное заключение подготовлено прокуратурой Стамбула, сообщает агентство "Анадолу" .

Обвинения подготовлены как против руководства издания, так и против журналистов.

Прокуратура подала обвинительное заключение в суд, который должен в течение 15 дней принять решение о начале судебного процесса.

Ранее судом были выписаны ордера на арест 21 сотрудника "Заман" по обвинению в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, на которого правительство возложила ответственность за организацию попытки переворота 15-16 июля.