Пентагон готовит многоцелевую операцию в Сирии

Судя по публикациям в американских СМИ, министерство обороны США планирует проведение в Сирии более масштабной военной операции, чем была осуществлена год назад в схожих обстоятельствах.

Ожидалось, что операция начнется уже 11 апреля. Теперь во многих публикациях на эту тему, со ссылкой на информированные источники в американском руководстве, говорится, что операция в Сирии, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Газета The New York Times пишет, что Пентагон намерен атаковать несколько целей в Сирии и нанести такой ущерб, чтобы сирийские ВВС еще нескоро смогли осуществлять боевые операции. В публикации сказано, что за последний год минобороны США обновило списки возможных военных и правительственных целей в Сирии, в них вошли авиабазы, склады боеприпасов и штабы сирийской армии.

Арабская редакция немецкого телеканала DW приводила слова эксперта о том, что Трамп, по всей видимости, принял решение нанести удары по иранским военным объектам в Сирии и нанести максимальный ущерб сирийским военным инфраструктурам.

При этом президент США Дональд Трамп, считая военное решение по Сирии приемлемым и предпочтительным в данной ситуации, не хочет, чтобы операция была длительной. Возможно, американские военные ограничатся массированным ракетным ударом по нескольким целям, но не станут использовать авиацию для нанесения ударов, чтобы минимизировать риск потерь, которые могли бы вынудить Пентагон менять стратегию своих действий в Сирии.

Какие силы западной коалиции направляются в Сирию

10 апреля стало известно, что американский авианосец Harry Truman в сопровождении ракетного крейсера Normandy, ракетных эсминцев Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut выдвигается из пункта постоянной дислокации в штате Виргиния в Средиземное море. Как сообщал сайт Stars & Stripes со ссылкой на командование ВМС США, позже к этой группе, следующей в восточное Средиземноморье к берегам Сирии, присоединятся эсминцы Jason Dunham и The Sullivans.

Ожидается, что на определенном этапе к этой группе присоединится и германский фрегат Hessen.

Ранее сообщалось, что после совещания по поводу химической атаки в сирийской Думе, которое 9 апреля провел в Белом доме президент США Дональд Трамп с военачальниками и кабинетом безопасности, корабли американского военного флота направились в восточное Средиземноморье. The Wall Street Journal писал о присутствии в восточном Средиземноморье американского ракетного эсминца Donald Cook, несущего до 60 ракет Tomahawk. Он находится примерно в 100 км западнее сирийского порта Тартус, где расположена российская военная база, и вскоре к нему может приблизиться эсминец Porter.

По сведениям турецких СМИ, российские военные самолеты летали над эсминцем Donald Cook на низкой высоте, пишет сайт magapill.com. Кроме того, российские истребители совершали полеты над французским фрегатом Aquitaine, который сопровождает американский эсминец, пишет Ouest France.

Сообщалось также, что в сторону Сирии направляются эсминец Laboon и подводная лодка Georgia американских ВМС. Субмарина Georgia может нести до 154 ракет Tomahawk.

По сведениям uawire.org, к операции в Сирии могут также подключить десантный вертолетоносец Iwo Jima, который в настоящее время находится в Красном море. Этот ресурс упоминает о том, что в Средиземном море, помимо прочих, находятся эсминец Carney и подлодка John Warner ВМС США.

Кроме того, стало известно, что британские ВВС направили в восточное Средиземноморье самолет KC2 для дозаправки истребителей.

Страны, которые могут принять участие в операции против Асада

Велика вероятность, что американцам придется действовать почти в одиночку, хотя военный флот США в регионе сопровождают немецкие и французские корабли.

Дональд Трамп обсуждал сложившуюся ситуацию и возможные сценарии действий с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В ночь на 11 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону потребуется больше доказательств причастности режима Башара Асада к химической атаке в Думе, чтобы принять решение об участии британских военных в крупномасштабной операции в Сирии, пишет газета Times. По всей видимости, в Лондоне будут дожидаться отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая направит специальную миссию в сирийский город Дума для расследования сообщений о применении правительственными войсками химического оружия. Группа инспекторов ОЗХО направится в Думу в ближайшее время, но точные даты неизвестны.

Похожей позиции придерживаются власти Германии и Франции.

По сведениям агентства Associated Press, пока Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин не пришли к согласованному решению по поводу военной операции против армии Сирии.

В Соединенных Штатах также нет однозначной политической поддержки военного решения сирийской проблемы. Многие конгрессмены заявляют, что президент не должен единолично принимать решения о военных операциях в Сирии, Иране или Северной Корее.

Ранее сообщалось, что к операции могут подключиться арабские союзники США – в частности, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и даже Катар. Но, судя по публикациям 11 апреля, эти страны заняли выжидательную позицию, хотя и поддерживают американский план массированного удара по целям в Сирии.

Действия Израиля

Израиль, скорее всего, сосредоточится на защите собственных рубежей и будет следить за развитием событий в Сирии. При этом, по всей видимости, сохранится координация действий в Сирии между командованием ЦАХАЛа и российской армии.

Напомним, что в ночь на 9 апреля, через день после химической атаки в Думе, был нанесен ракетный удар по целям на сирийской авиабазе Т-4 ("Тайфур", она же или "Тифор" или "Тийяс") в провинции Хомс. Министерство обороны России заявило, что эту атаку осуществили израильские ВВС, действовавшие из воздушного пространства Ливана. По сведениям SOHR, в результате авиаудара был причинен значительный ущерб, погибли 14 человек, в их числе не менее четырех иранцев, среди которых, как сообщило иранское агентство Fars, был полковник "Корпуса стражей Исламской революции" Махди Дехкан Яздли, который командовал иранскими беспилотными летательными аппаратами в Сирии. Израиль не комментирует эту информацию.

Действия России

Россия, являющаяся союзником режима Асада, выступает категорически против планов США по нанесению ударов по целям в Сирии. Москва настаивает на том, что нет доказательств применения химического оружия сирийской армией. РФ блокирует антиасадовские резолюции в СБ ООН.

При этом российские политики предупреждают, что активное вмешательство США в боевые действия в Сирии может иметь катастрофические последствия для всего региона.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", опубликовал интервью с послом России в Бейруте Александром Засыпкиным. Российский дипломат прокомментировал ожидаемый американский удар по целям в Сирии, сказав, что все ракеты, которые будут запущены, перехватят сирийские ПВО, а затем будут нанесены ответные удары по точкам запуска ракет. Засыпкин сказал, что российские военные в Сирии в случае "американской агрессии" будут действовать в соответствии с планом, одобренным президентом РФ Владимиром Путиным. При этом он не пояснил, будут ли российские ПВО или иные силы армии РФ противодействовать ракетному удару американцев.

Сайт американского телеканала NBC передает со ссылкой на американские армейские источники, что российские военные нашли способ блокировать полеты беспилотных летательных аппаратов армии США, из-за чего пострадали операции в Сирии. Представители Пентагона заявили, что располагают средствами защиты от подобной блокировки.

Действия Сирии

Дамаск готовится к отражению американского ракетного удара и проводит передислокацию сил с целью минимизации ущерба.

Израильский сайт NzivNet писал, что сирийские ВВС перебазируют лучшие из своих истребителей на российскую авиабазу около Латакии ("Хмеймим").

Сообщалось, что демонтируются позиции сирийской 4-й бронетанковой дивизии около Дамаска. Приведены в состояние максимальной готовности службы обеспечения безопасности президентского дворца в Дамаске и всех сирийских аэропортов и аэродромов.

На этом фоне распространились слухи об экстренной эвакуации в Тегеран Башара Асада и его семьи. Однако эти слухи не получили официального подтверждения.

Повод для удара по целям в Сирии: химическая атака в Думе

7 апреля в сирийском городе Дума (Восточная Гута), который в течение длительного периода подвергается ударам авиации армии Асада, была осуществлена атака, по всей видимости, с применением химического оружия. Жертвами этой атаки, по разным данным, стали от 40 до 200 человек, в том числе мирные граждане.

Режим Асада заявил, что отравляющие вещества применены не были. Власти России настаивают на том, что доказательств применения химического оружия сирийской регулярной армией нет, и призывают США и их союзников воздержаться от военных действий против Асада.

В Вашингтоне настаивают на том, что доказательства применения химического оружия в Думе 7 апреля есть, и возлагают ответственность на Дамаск. Белый дом ссылается на сведения, полученные от разведслужб и союзников в регионе.

Реакция США на химическую атаку в Сирии год назад

4 апреля 2017 года в результате авиаудара и последующего химического заражения местности в Хан Шейхуне, в провинции Идлиб, погибли около 90 человек (в их числе до 30 детей), примерно 560 были госпитализированы с отравлениями, ранениями и травмами. США тогда возложили ответственность за эту химическую атаку на режим Асада.

В ночь на 7 апреля 2017 года эсминцы ВМС США Ross и Porter выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по авиабазе "Шайрат", расположенной примерно в 30 км от города Хомс. Авиабаза "Шайрат" была выбрана в качестве объекта ракетной атаки, поскольку именно ее сирийская авиация использует для вылетов на боевые операции в провинции Идлиб. По оценке министерства обороны США, тогда 58 из 59 крылатых ракет поразили намеченные цели. При этом два высокопоставленных представителя военного командования заявляли CNN, что в результате ракетного удара были ликвидированы около 20 самолетов сирийских ВВС.

Позже министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в результате американского ракетного удара по авиабазе Шайрат были уничтожены 20% самолетов, которые использовали сирийские ВВС. Была также приведена оценка минобороны США, согласно которой ракетный удар также причинил значительный ущерб средствам ПВО, системе топливного обеспечения авиабазы и складам боеприпасов.

Минобороны США подчеркивало, что ракетный удар был ответом на применение химического оружия против мирных граждан, и что власти Сирии впредь будут осмотрительней с принятием решений о подобных атаках.

Однако вскоре сирийские ВВС возобновили боевые вылеты. В Дамаске утверждали, что удар по базе "Шайрат" не отразился существенным образом на боеспособности сирийской регулярной армии и ее союзников.





