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Ближний Восток

Этим летом около побережья Газы утонули 15 человек

время публикации: 11:26 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
На городском пляже Газы

В пятницу, 11 августа, около Хан-Юниса, в южной части побережья сектора Газы во время купания в Средиземном море утонул 17-летний юноша, сообщает агентство Maan.

По сведениям этого агентства, в общей сложности летом этого года около побережья Газы утонули 15 человек.

Большинство подобных инцидентов происходили около пляжей, где не было спасателей.

Следует отметить, что на побережье сектора Газы немного оборудованных пляжей, где регулярно дежурили бы спасатели.

Этим летом вода около побережья Газы загрязнена из-за прекращения работы очистных сооружений, вызванного резким дефицитом электроэнерегии в секторе.

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