Глава МИД Турции заявил, что Анкара не одобряет антироссийских санкций

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не одобряет санкций в отношении России, введенных США и странами Евросоюза.

Глава турецкого МИД призвал стороны "решать свои проблемы посредством диалога", а не санкций.

"Турция сильно пострадала от санкций в прошлом. Санкции в отношении наших соседей и партнеров причинили серьезный ущерб нашей экономике. Вот почему, когда мы слышим о санкциях, мы не одобряем это. Мы рассматриваем все возможности для решения проблемы другим способом", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Türkiye. Его слова цитирует Hurriyet Daily news.

Турецкий министр подчеркнул, что именно поэтому Турция не присоединилась к антироссийским санкциям.

Отметим, что 4 августа Совет Евросоюза расширил санкции в отношении России в связи с поставками в Крым турбин немецкой компании Siemens в обход санкций, под которые попадает поставка европейского оборудования на аннексированный полуостров.

Решение о расширении санкций было принято по требованию Германии.

Напомним, 19 июня 2017 года Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.