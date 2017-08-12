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Ближний Восток

Минздрав Египта: в результате железнодорожной аварии погиб 41 человек

время публикации: 11 августа 2017 г., 23:03 | последнее обновление: 11 августа 2017 г., 23:11 блог версия для печати фото
Минздрав Египта: в результате железнодорожной аварии погиб 41 человек

Вечером в пятницу, 11 августа, министерство здравоохранения Египта обнародовало уточненные данные о погибших и пострадавших в результате железнодорожной катастрофы на станции Хуршид, возле Александрии, сообщает "Аль-Ахрам".

Согласно этим данным, в аварии погиб 41 человек. Число пострадавших достигло 179.

По сведениям, полученным в ходе предварительного расследованию, поезд, прибывающий из Каира в Александрию, врезался в последний вагон состава из Порт-Саида.

Губернатор Александрии Мохаммед Солтан заявил изданию "Аль-Ахрам", что, согласно данным предварительного расследования, виновным в столкновении стал один из машинистов, не отреагировавший на сигнал семафора. Машинист каирского поезда сдался полиции и был доставлен в полицейский участок Эль-Рамль в Александрии.

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