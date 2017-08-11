Губернатор Александрии назвал возможную причину столкновения поездов

В пятницу, 11 августа, недалеко от Александрии, второго по величине города Египта, столкнулись два пассажирских поезда: один – из Каира, другой – из Порт-Саида. СМИ сообщают о 36 погибших и 123 раненых.

Данные о погибших и раненых предоставлены медиками, прибывшими на место аварии, однако официальной информации пока нет.

Губернатор Александрии Мохаммед Солтан заявил изданию "Аль-Ахрам", что, согласно данным предварительного расследования, виновным в столкновении стал один из машинистов, не отреагировавший на сигнал семафора.

Помощник министра здравоохранения Шариф Вади рассказал в интервью государственному телевидению, что большая часть пострадавших была доставлена в четыре крупные больницы. При этом, число погибших и раненых пока нельзя считать окончательным.

Прокурор Набиль Садек приказал провести расследование в связи с крушением, пообещав привлечь к ответственности всех виновных в аварии.