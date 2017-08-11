Джаред Кушнер вернется на Ближний Восток в составе "трио"

Белый дом подтвердил, что зять Дональда Трампа и его советник по Ближнему Востоку Джаред Кушнер скоро прибудет в Израиль, сообщает The Hill.

Кроме Кушнера, в ближневосточное турне отправятся специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблат и заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл.

"Трио" посетит Египет, Катар, Иорданию, Палестинскую автономию и Саудовскую Аравию. Даты поездки пока не сообщаются.

Напомним, июньский визит Кушнера в ближневосточный регион нельзя было назвать удачным. В частности, встреча Джареда Кушнера с главой ПНА Махмудом Аббасом, состоявшаяся 21 июня, прошла в очень нервной и напряженной обстановке.

Кушнер потребовал от Аббаса прекратить финансирование семей погибших террористов, а также тех, кто находится в израильских тюрьмах. В ответ Махмуд Аббас подчеркнул, что речь идет о внутренних делах Палестинской автономии, и заявил, что ПНА никогда не подчинится диктату Вашингтона.





