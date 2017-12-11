18+
11 декабря 2017 г.
последняя новость: 15:38
Pantone назвал главный цвет
Шукшина вернулась на Первый
Анджелина Джоли весит 35 кг
Хурма защищает от рака
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:27 Аль-Карадави сожалеет, что не может отдать жизнь за Иерусалим
13:34 Хамза бин Ладен обвинил Саудовскую Аравию в предательстве палестинцев
13:10 Владимир Путин прибыл в Египет
12:05 Путин прилетел в Сирию: дан приказ о выводе российских войск
11:58 Впервые с 1979 года в Иран приехала западная поп-группа
11:14 В Дубае открывается зоопарк, обошедшийся в миллиард дирхамов
09:31 "Иерусалим наш": арабские артисты пригрозили провозгласить Вашингтон столицей индейцев
07:09 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 декабря
21:51 СМИ: ШАБАК и полиция проверяют, был ли сообщник у "иерусалимского террориста"
21:11 В Йемене уничтожен иранский специалист-ракетчик
Ближний Восток

Путин прилетел в Сирию: дан приказ о выводе российских войск

время публикации: 12:05 | последнее обновление: 14:48 блог версия для печати фото
Владимир Путин на военной базе Хмеймим, Сирия. 10 декабря 2017 года
Хмеймим
ВСЕ ФОТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Сирию. На российской военной базе Хмеймим его встречали сирийский коллега Башар Асад, а также министр обороны России Сергей Шойгу и командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин.

Как сообщает газета "Ведомости" , выступая перед российскими военнослужащими, глава государства приказал министру обороны и начальнику генерального штаба начать вывод войск из Сирии в места постоянной дислокации.

"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - цитирует Путина телеканал "Дождь".

"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", - сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим.

Как сообщил командующий группировкой российских войск в Сирии генерал Сергей Суровикин, на родину будут возвращены 23 самолета, два вертолета, военная полиция, саперы и госпиталь. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что вывод войск займет не один день, но и после него в Тартусе и Хмеймим останутся российские базы.

Напомним, что 6 декабря, выступая в Нижнем Новгороде, Путин заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" разгромлена на обоих берегах Евфрата.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", - сказал тогда он.

Предыдущая встреча Путина и Асада состоялась в конце ноября в Сочи. Согласно публикациям СМИ, на переговорах обсуждалось послевоенное устройство Сирии и введение миротворцев в зоны деэскалации.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
Сирийские евреи обратились к Путину с просьбой восстановить святыни
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 ноября 2017 г.
СМИ: глава внешней разведки РФ прилетал в Израиль для переговоров с Либерманом и главой "Мосада"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 ноября 2017 г.
Источник в МИД РФ: Москва и Дамаск обсуждают введение миротворцев в зоны деэскалации
// NEWSru.co.il // В мире // 22 ноября 2017 г.
Переговоры в Сочи: Путин принимает президентов Ирана и Турции







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 11 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017