Путин прилетел в Сирию: дан приказ о выводе российских войск

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Сирию. На российской военной базе Хмеймим его встречали сирийский коллега Башар Асад, а также министр обороны России Сергей Шойгу и командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин.

Как сообщает газета "Ведомости" , выступая перед российскими военнослужащими, глава государства приказал министру обороны и начальнику генерального штаба начать вывод войск из Сирии в места постоянной дислокации.

"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", - цитирует Путина телеканал "Дождь".

"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", - сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим.

Как сообщил командующий группировкой российских войск в Сирии генерал Сергей Суровикин, на родину будут возвращены 23 самолета, два вертолета, военная полиция, саперы и госпиталь. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что вывод войск займет не один день, но и после него в Тартусе и Хмеймим останутся российские базы.

Напомним, что 6 декабря, выступая в Нижнем Новгороде, Путин заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" разгромлена на обоих берегах Евфрата.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", - сказал тогда он.

Предыдущая встреча Путина и Асада состоялась в конце ноября в Сочи. Согласно публикациям СМИ, на переговорах обсуждалось послевоенное устройство Сирии и введение миротворцев в зоны деэскалации.