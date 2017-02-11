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Ближний Восток

ХАМАС показал "усовершенствованный российский гранатомет"

время публикации: 14:12 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
Парад боевиков в секторе Газы
Парад боевиков в секторе Газы
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Боевики террористической организации "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, заявили, что усовершенствовали гранатомет российского производства, и это оружие уже хорошо зарекомендовало себя в боях против израильских войск.

- Галерея оружия ХАМАС, произведенного в Газе

Об этом говорится в видеоролике, распространенном боевиками по случаю гибели Мухаммада аль-Куака, одного из инженеров группировки, работавших над усовершенствованием ракет и других вооружений. Он погиб неделю назад в результате взрыва на одной из баз ХАМАС.

По сути "модификация" представляет собой версию советского гранатомета РПГ-7 с тандемной боевой частью ПГ-7ВР, разработанной в конце 1980-х годов для борьбы с танками, снабженными динамической защитой.

Представитель группировки Раид Саад сказал, что аль-Куака участвовал в разработке "Аль-Тандум-85", тандемной боевой части для гранатомета. В настоящее время боевики производят эти снаряды в секторе Газы. По его словам, это оружие доказало свою эффективность в боях против израильских военных летом 2014 года, во время антитеррористической операции "Нерушимая скала".

Палестинские СМИ отметили, что гранатометы с тандемной боевой частью применялись также в боях в секторе Газы в 2008-2009 годах. Подобное оружие появлялось и на парадах, устраиваемых террористами, но "Бригады Изаддина аль-Касама" впервые сообщили, что это оружие производится в секторе Газы.



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