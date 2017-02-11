ХАМАС показал "усовершенствованный российский гранатомет"

Боевики террористической организации "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, заявили, что усовершенствовали гранатомет российского производства, и это оружие уже хорошо зарекомендовало себя в боях против израильских войск.

- Галерея оружия ХАМАС, произведенного в Газе



Об этом говорится в видеоролике, распространенном боевиками по случаю гибели Мухаммада аль-Куака, одного из инженеров группировки, работавших над усовершенствованием ракет и других вооружений. Он погиб неделю назад в результате взрыва на одной из баз ХАМАС.

По сути "модификация" представляет собой версию советского гранатомета РПГ-7 с тандемной боевой частью ПГ-7ВР, разработанной в конце 1980-х годов для борьбы с танками, снабженными динамической защитой.

Представитель группировки Раид Саад сказал, что аль-Куака участвовал в разработке "Аль-Тандум-85", тандемной боевой части для гранатомета. В настоящее время боевики производят эти снаряды в секторе Газы. По его словам, это оружие доказало свою эффективность в боях против израильских военных летом 2014 года, во время антитеррористической операции "Нерушимая скала".

Палестинские СМИ отметили, что гранатометы с тандемной боевой частью применялись также в боях в секторе Газы в 2008-2009 годах. Подобное оружие появлялось и на парадах, устраиваемых террористами, но "Бригады Изаддина аль-Касама" впервые сообщили, что это оружие производится в секторе Газы.





