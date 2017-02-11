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Ближний Восток

Совет безопасности ООН не смог осудить теракты в Израиле

время публикации: 08:16 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
Совет безопасности ООН не смог осудить теракты в Израиле

Совет безопасности ООН не смог прийти к согласию относительно формулировки заявления, осуждающего теракт в Петах-Тикве и ракетный обстрел Эйлата на этой неделе. Напомним, представитель Израиля Дани Данон 9 февраля призвал СБ ООН осудить террор.

Представитель Египта, выступающий в СБ ООН от имени арабских государств, потребовал удалить из текста упоминание о том, что ракеты были выпущены по Эйлату с египетской территории, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Представитель Боливии, со своей стороны, предложил включить в текст абзац с упоминанием резолюции Совбеза ООН, осуждающей строительство в еврейских населенных пунктах за "зеленой чертой". В итоге члены СБ ООН не смогли согласовать текст.

На этом фоне стало известно, что Израиль решил сохранить пониженный уровень дипломатических отношений с Новой Зеландией и Сенегалом, двумя инициаторами антиизраильской резолюции. С двумя другими инициаторами того голосования, Венесуэлой и Малайзией, еврейское государство не имеет официальных отношений. Израиль отозвал послов из Дакара и Веллингтона сразу после голосования, а на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу, занимающий также пост главы МИДа, решил пока не возвращать послов в эти страны.

Напомним, 9 февраля 19-летний араб из Шхема напал на прохожих в Петах-Тикве. Сначала он открыл огонь из самодельного пистолета-пулемета "Карл-Густав", затем начал наносить удары отверткой. Пострадали шесть человек. Террорист был нейтрализован возле магазина для рукоделия и шитья, когда один человек ударил его швейной машинкой.

8 февраля с территории Синайского полуострова террористы выпустили четыре ракеты в сторону Эйлата. Одна упала на пустыре, три других сбила система противоракетной обороны "Железный купол". Ответственность за обстрел взяла на себя группировка "Вилайят Синай", местное отделение "Исламского государства".



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