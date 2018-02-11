Госсекретарь США посетит пять стран Ближнего Востока, Израиля в программе нет

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в воскресенье, 11 февраля, отправился в поездку по странам Ближнего Востока, в ходе которой (до 16 февраля) планирует посетить Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт.

Согласно заявленной программе, визит в Израиль на этот раз не планируется. Однако в ходе переговоров Тиллерсон будет обсуждать темы, имеющие отношение к Израилю. Так, в частности, в ходе переговоров с ливанским руководством он намерен поднять вопрос о дестабилизирующей роли "Хизбаллы". Кроме того, в Египте и Иордании будет обсуждаться тема палестино-израильского урегулирования, сообщают в Госдепартаменте.

11 февраля Рекс Тиллерсон встретится в Аммане с королем Хашимитского королевства Иордания Абдаллой II и главой МИДа Айманом Сафади. Согласно официальному меморандуму, на переговорах будут подняты темы, касающиеся расширения сотрудничества между двумя странами в сферах экономики, обороны и безопасности. Но очевидно, что основное внимание будет уделено вопросам, связанным с американскими базами на территории королевства, которые используются для действий против террористических группировок в Сирии и Ираке. Тиллерсон также намерен объявить о выделении американским правительством дополнительной финансовой помощи для поддержки примерно 650 тысяч сирийских беженцев, находящихся на территории Иордании.

В ходе переговоров в Турции главной темой станет столкновение интересов Анкары и Вашингтона на севере Сирии, где турецкая армия проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских вооруженных формирований, а США напротив поддерживают курдов. Эти переговоры, по оценке Госдепартамента, будут очень сложными. Вашингтон, несмотря на возникшие противоречия, рассчитывает на продолжение участия Турции в действиях против "Исламского государства" и других группировок, признаваемых американцами террористическими. При этом руководство США надеется убедить своего партнера по NATO в необходимости прекратить или хотя бы ограничить боевые действия против курдов в районе сирийского Африна. Ранее Анкара неоднократно заявляла, что операция против курдов является внутренним делом Турции, и отказывалась обсуждать эту тему с Вашингтоном.

Из Анкары Тиллерсон отправится в Бейрут. В программе встречи с президентом, премьер-министром и главой ливанского МИДа. Одна из основных тем переговоров: деструктивная роль ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла") в Сирии и других странах ближневосточного региона. Вашингтон считает, что правительство Ливана не контролирует действия этой организации, считающейся в США террористической.

Далее в программе визит в Каир, где Рекс Тиллерсон встретится с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Самихом Шукри. В этой стране госсекретарь обсудит двусторонние отношения, он будет говорить о ситуации в Сирии, будут обсуждаться положение дел в странах северной Африки – в частности, в Ливии и Тунисе. Внимание будет уделено также процессам палестино-израильского и внутрипалестинского урегулирования.

Завершится ближневосточное турне Тиллерсона визитом в Кувейт. Здесь планируется обсудить детали сделки по приобретению Кувейтом американских истребителей F/A-18 (сумма сделки около 5 миллиардов долларов). Будут обсуждаться ситуация в Ираке и бойкот Катара. Госсекретарь США примет участие в международных конференциях, посвященных борьбе с ИГ и восстановлению Ирака.

Визит в Ирак не анонсируется. Иногда американские политики совершают неожиданные визиты в эту страну, следуя рекомендациям служб безопасности.