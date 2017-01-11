Арестованы подозреваемые в причастности к теракту в каирском соборе

Министерство внутренних дел Египта сообщило об аресте четырех человек, которые, согласно подозрениям, причастны к теракту, произошедшему в декабре 2016 года в каирском соборе Святого Марка – патриаршей базилике коптской православной церкви.

Выступая с телеобращением после теракта, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси заявил, что, помимо террориста-смертника, к теракту причастны еще два человека. Согласно сообщению МВД, один из них арестован – вместе с тремя новыми подозреваемыми.

Напомним, что 12 декабря ас-Сиси сообщал об аресте первых подозреваемых. Неясно, остаются ли они под стражей.

Министерство здравоохранения сообщило, что число погибших в теракте, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство", возросло с 25 до 28 человек. Около 50 человек получили ранения.