11 января 2017 г.
последняя новость: 13:14
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:52 Иракская армия захватила 80% восточного Мосула
11:51 Арестованы подозреваемые в причастности к теракту в каирском соборе
11:33 "Кул аль-Араб": Израиль готов к сделке с ХАМАС при условии высылки террористов в Газу или в Катар
10:21 Рафсанджани похоронили под крики "Смерть России!"
06:59 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 января
01:01 Джон Керри примет участие в конференции по Ближнему Востоку в Париже
16:48 "Исламское государство" взяло ответственность за теракт на Синае
15:26 В Газиантеп вооруженные террористы попытались захватить здание полиции
14:13 Новое видео ИГ: дети убивают пленных
12:59 Сотни тысяч иранцев участвуют в похоронах Хашеми Рафсанджани
Ближний Восток

Арестованы подозреваемые в причастности к теракту в каирском соборе

время публикации: 11:51 | последнее обновление: 11:51 блог версия для печати

Министерство внутренних дел Египта сообщило об аресте четырех человек, которые, согласно подозрениям, причастны к теракту, произошедшему в декабре 2016 года в каирском соборе Святого Марка – патриаршей базилике коптской православной церкви.

Выступая с телеобращением после теракта, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси заявил, что, помимо террориста-смертника, к теракту причастны еще два человека. Согласно сообщению МВД, один из них арестован – вместе с тремя новыми подозреваемыми.

Напомним, что 12 декабря ас-Сиси сообщал об аресте первых подозреваемых. Неясно, остаются ли они под стражей.

Министерство здравоохранения сообщило, что число погибших в теракте, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство", возросло с 25 до 28 человек. Около 50 человек получили ранения.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017