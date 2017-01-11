11 января 2017 г.
последняя новость: 17:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:50 В Александрии зарезан христианин, продававший спиртное
14:28 Минобороны Турции: войска из Ирака уйдут только после разгрома ИГ
12:52 Иракская армия захватила 80% восточного Мосула
11:51 Арестованы подозреваемые в причастности к теракту в каирском соборе
11:33 "Кул аль-Араб": Израиль готов к сделке с ХАМАС при условии высылки террористов в Газу или в Катар
10:21 Рафсанджани похоронили под крики "Смерть России!"
06:59 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 11 января
01:01 Джон Керри примет участие в конференции по Ближнему Востоку в Париже
16:48 "Исламское государство" взяло ответственность за теракт на Синае
15:26 В Газиантеп вооруженные террористы попытались захватить здание полиции
Ближний Восток

В Александрии зарезан христианин, продававший спиртное

время публикации: 15:50 | последнее обновление: 15:50 блог версия для печати фото
Продажа спиртного в Египте разрешена, что вызывает возмущение ревнителей мусульманских традиций

Египетская полиция задержала радикального исламиста, подозреваемого в убийстве владельца магазина по продаже алкогольных напитков, представителя коптской общины Александрии Юсуфа Ламы.

Убийство, произошедшее 3 января, было заснято камерами видеонаблюдения. Продажа спиртного в Египте разрешена, что вызывает возмущение ревнителей мусульманских традиций.

Правозащитники отмечают, что египетские власти стараются замалчивать преступления против коптов. Они признают, что число подобных преступлений значительно сократилось после свержения президента Мухаммада Мурси, при котором погромы и поджоги церквей были повседневным явлением.

Месяц назад был совершен теракт в каирском соборе Святого Марка – патриаршей базилике коптской православной церкви. Погибли 28 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 января 2017 г.
Арестованы подозреваемые в причастности к теракту в каирском соборе







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 11 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017