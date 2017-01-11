В Александрии зарезан христианин, продававший спиртное

Египетская полиция задержала радикального исламиста, подозреваемого в убийстве владельца магазина по продаже алкогольных напитков, представителя коптской общины Александрии Юсуфа Ламы.

Убийство, произошедшее 3 января, было заснято камерами видеонаблюдения. Продажа спиртного в Египте разрешена, что вызывает возмущение ревнителей мусульманских традиций.

Правозащитники отмечают, что египетские власти стараются замалчивать преступления против коптов. Они признают, что число подобных преступлений значительно сократилось после свержения президента Мухаммада Мурси, при котором погромы и поджоги церквей были повседневным явлением.

Месяц назад был совершен теракт в каирском соборе Святого Марка – патриаршей базилике коптской православной церкви. Погибли 28 человек, более 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство".