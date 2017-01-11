10 канал ИТВ: в секторе Газы проходят массовые акции протеста против ХАМАС

По информации 10-го канала израильского телевидения, в течение последних двух недель в секторе Газы проходят демонстрации против правительства ХАМАС. Выйти народ на улицы вынудили постоянные перебои в подаче электричества.

По словам местных жителей, в течение суток в их домах есть свет лишь в течение трех-четырех часов. Остальное время мощности используются для строительства туннелей.

В ХАМАС обвиняют в энергетическом кризисе администрацию Махмуда Аббаса, которая пытается доказать, что лидеры террористической организации потерпели неудачу в управлении сектором Газы. По данным международных отчетов, уровень безработицы в секторе Газы составляет около 80%, а средний ежедневный заработок - не превышает двух долларов.

В репортаже "десятки" говорилось, что негодование жителей растет. В качестве примера приводится видео, загруженное в интернет молодым парнем, проживающем в Газе. Он говорит, что мечтал бы совершить теракт против ХАМАС. "У нас нечего есть, нечего пить. Достаточно ХАМАСа! Нам нужно электричество", - говорит он в камеру.